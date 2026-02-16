Videos: así fue la tensión que se vivió en el CAN de Bogotá por retención de más de mil funcionarios

Los funcionarios que trabajan en el Centro Administrativo Nacional (CAN) vivieron momentos de pánico luego de que, durante la tarde de este lunes, fueran retenidos por parte de un grupo de manifestantes, integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), quienes viajaron hasta Bogotá para hablar con el Gobierno Nacional. Según mencionaron, buscan garantizar el cumplimiento de acuerdos que fueron pactados para su territorio.

Los manifestantes estuvieron allí desde alrededor de las 10:30 de la mañana. "Se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), impidiendo la evacuación de las personas que permanecen en el interior", informó la Secretaría de Gobierno en su momento.

El Distrito logró determinar que alrededor de 750 personas se movilizaron en varios buses el sábado desde el norte del Cauca hasta Bogotá. Estos manifestantes se alojaron en la Universidad Nacional, y fueron quienes luego se acercaron al CAN. Sobre las 11 de la mañana del lunes, la Secretaría de Gobierno añadió que, "en articulación con el ministro de Educación, la situación fue escalada a entidades nacionales", y se abrió un espacio de reunión en la ANT con delegados institucionales y voceros de Aconc.



Manifestantes nos tienen retenidos en este momento en las inmediaciones del CAN, todos los empleados del DANE, ANT, ADR y edificios aledaños. Reclamos justos pero no a costa de la seguridad de los que no tenemos que ver con los engaños de los gobernantes a las comunidades pic.twitter.com/BsjDvBhnOS — Walter Zuleta (@MSAwaz14) February 16, 2026

No obstante, los manifestantes para entonces mantenían el bloqueo de las puertas de la ANT, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minas y Energía, impidiendo el ingreso y salida de funcionarios. Se reportó, además, bloqueo total de la Carrera 57 y Carrera 59 en ambos sentidos.

Estas personas se negaban a dejar salir a los funcionarios a toda costa, lo cual fue generando cada vez más tensión en este sector de la ciudad. "Se evidencia la presencia de algunos manifestantes con el rostro cubierto, quienes ubican llantas sobre la vía Carrera 58 y les prenden fuego. El equipo de Diálogo Social interlocuta con la guardia con el fin de lograr la extinción del fuego; sin embargo, uno de los manifestantes responde de manera agresiva hacia los equipos de mediación en terreno", afirmó el Distrito en su momento.

Por otro lado, varios periodistas presentes en el lugar afirmaron que los manifestantes también estaban siendo agresivos con ellos, ya que no los estaban dejando grabar. Hacia las cuatro de la tarde, la Secretaría de Gobierno afirmó: "La vocera de la comunidad afro informa que, por el momento, no estará permitido el paso de ninguna persona hacia el hospital, hasta tanto finalice un encuentro interno que sostendrán. Así mismo, se presenta nuevamente una situación de tensión con un ciudadano que se encontraba realizando grabaciones e intentó avanzar de manera agresiva por el lugar, ante lo cual algunos manifestantes lo agreden con objetos contundentes".

#Reporte | •Movilización ACONC

📍ANT



Al momento, continúan presentándose diferentes tensiones sobre la carrera 59, en el marco de la salida de funcionarios de diversas entidades, resultando varias personas agredidas.



Se evidencia la presencia de algunos manifestantes con el… pic.twitter.com/RytXMzRPUI — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) February 16, 2026

Tras más de seis horas de retención de alrededor de 1.300 funcionarios, cifra calculada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en el lugar, se les permitió salir, luego de que los representantes de la Aconc accedieron a acudir a una mesa de diálogo. "No se puede normalizar la retención de personas en edificios públicos en Bogotá o en cualquier lugar del país. Entiendo las demandas de quienes vienen a la ciudad a hablar, pero no puede haber afectación contra ciudadanos", reiteró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en entrevista con Noticias Caracol en vivo.

Se espera que en las mesas de diálogo se lleguen a acuerdos entre el Gobierno nacional y la comunidad para evitar inconvenientes similares, y que los manifestantes puedan regresar a sus tierras de origen. "Es fundamental que este espacio entre las partes sí se de efectivamente y lleguen a acuerdos, para evitar nuevos bloqueos en este corredor estratégico", añadió Quintero.

