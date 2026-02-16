En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
KEVIN ACOSTA
COCINERO DEL BRONX
DESAFÍO SIGLO XXI
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Videos: así fue la tensión que se vivió en el CAN de Bogotá por retención de más de mil funcionarios

Videos: así fue la tensión que se vivió en el CAN de Bogotá por retención de más de mil funcionarios

El grupo de manifestantes, proveniente del norte del Cauca, se ubicó a las afueras del edificio durante más de seis horas. Según se ve en videos, se presentaron varias agresiones a funcionarios del Distrito.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de feb, 2026
Comparta en:
Retención en el CAN de Bogotá.
Retención en el CAN de Bogotá.
Redes sociales

Los funcionarios que trabajan en el Centro Administrativo Nacional (CAN) vivieron momentos de pánico luego de que, durante la tarde de este lunes, fueran retenidos por parte de un grupo de manifestantes, integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), quienes viajaron hasta Bogotá para hablar con el Gobierno Nacional. Según mencionaron, buscan garantizar el cumplimiento de acuerdos que fueron pactados para su territorio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los manifestantes estuvieron allí desde alrededor de las 10:30 de la mañana. "Se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), impidiendo la evacuación de las personas que permanecen en el interior", informó la Secretaría de Gobierno en su momento.

Últimas Noticias

  1. Lluvias persistentes y alertas por deslizamientos en varias regiones de Colombia durante el fin de semana
    Freepik/ Ideam
    BOGOTÁ

    ¿Seguirán las lluvias en Colombia? Pilas a pronóstico del Ideam en la semana del 16 al 20 de febrero

  2. inundaciones autopista norte febrero 16
    Movilidad Bogotá
    EN VIVO
    BOGOTÁ

    Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy, 16 de febrero: canal de agua se desborda en autopista Norte

El Distrito logró determinar que alrededor de 750 personas se movilizaron en varios buses el sábado desde el norte del Cauca hasta Bogotá. Estos manifestantes se alojaron en la Universidad Nacional, y fueron quienes luego se acercaron al CAN. Sobre las 11 de la mañana del lunes, la Secretaría de Gobierno añadió que, "en articulación con el ministro de Educación, la situación fue escalada a entidades nacionales", y se abrió un espacio de reunión en la ANT con delegados institucionales y voceros de Aconc.

Publicidad

No obstante, los manifestantes para entonces mantenían el bloqueo de las puertas de la ANT, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minas y Energía, impidiendo el ingreso y salida de funcionarios. Se reportó, además, bloqueo total de la Carrera 57 y Carrera 59 en ambos sentidos.

Estas personas se negaban a dejar salir a los funcionarios a toda costa, lo cual fue generando cada vez más tensión en este sector de la ciudad. "Se evidencia la presencia de algunos manifestantes con el rostro cubierto, quienes ubican llantas sobre la vía Carrera 58 y les prenden fuego. El equipo de Diálogo Social interlocuta con la guardia con el fin de lograr la extinción del fuego; sin embargo, uno de los manifestantes responde de manera agresiva hacia los equipos de mediación en terreno", afirmó el Distrito en su momento.

Publicidad

Por otro lado, varios periodistas presentes en el lugar afirmaron que los manifestantes también estaban siendo agresivos con ellos, ya que no los estaban dejando grabar. Hacia las cuatro de la tarde, la Secretaría de Gobierno afirmó: "La vocera de la comunidad afro informa que, por el momento, no estará permitido el paso de ninguna persona hacia el hospital, hasta tanto finalice un encuentro interno que sostendrán. Así mismo, se presenta nuevamente una situación de tensión con un ciudadano que se encontraba realizando grabaciones e intentó avanzar de manera agresiva por el lugar, ante lo cual algunos manifestantes lo agreden con objetos contundentes".

Tras más de seis horas de retención de alrededor de 1.300 funcionarios, cifra calculada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en el lugar, se les permitió salir, luego de que los representantes de la Aconc accedieron a acudir a una mesa de diálogo. "No se puede normalizar la retención de personas en edificios públicos en Bogotá o en cualquier lugar del país. Entiendo las demandas de quienes vienen a la ciudad a hablar, pero no puede haber afectación contra ciudadanos", reiteró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en entrevista con Noticias Caracol en vivo.

Se espera que en las mesas de diálogo se lleguen a acuerdos entre el Gobierno nacional y la comunidad para evitar inconvenientes similares, y que los manifestantes puedan regresar a sus tierras de origen. "Es fundamental que este espacio entre las partes sí se de efectivamente y lleguen a acuerdos, para evitar nuevos bloqueos en este corredor estratégico", añadió Quintero.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Manifestaciones Públicas

Publicidad

Publicidad

Publicidad