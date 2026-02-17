Riñas y múltiples capturas en Carnaval de Barranquilla: decretan ley seca en municipio de Atlántico

A pesar del colorido y la tradición que caracterizan al Carnaval de Barranquilla, el balance en materia de convivencia ciudadana ha generado preocupación a las autoridades. Durante el desarrollo de las festividades se han reportado decenas de riñas que han afectado el orden público tanto en la capital del Atlántico como en su zona metropolitana.

El reporte preliminar entregado por las autoridades revela una situación compleja: se han recibido cerca de 900 llamadas denunciando riñas en diferentes sectores. Esta falta de tolerancia ha llevado a que más de 270 personas sean trasladadas a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia Ciudadana y Justicia (UCJ) por alteraciones al orden público. Asimismo, las acciones policiales han resultado en la captura de más de 80 personas vinculadas a diversos delitos durante los días de fiesta.



Decretan ley seca en Campo de la Cruz

La situación de inseguridad y mal comportamiento ciudadano obligó a tomar medidas extremas en el municipio de Campo de la Cruz. Debido a los constantes disturbios, las autoridades locales decidieron suspender las fiestas del carnaval y decretar ley seca durante los días lunes y martes. Esta decisión busca mitigar los riesgos y garantizar la integridad de los habitantes ante la incapacidad de mantener el orden bajo el consumo de alcohol y las aglomeraciones.



Uno de los hechos más graves bajo investigación es un ataque a bala registrado en las afueras de una tienda, donde se encontraban reunidas varias personas tras un evento del carnaval. Este incidente dejó como saldo tres turistas extranjeros heridos. Según el reporte oficial, las víctimas se encuentran afortunadamente fuera de peligro, mientras la Policía adelanta las pesquisas para esclarecer los móviles del ataque.



Ante este panorama, la Policía ha desplegado uniformados hombres y mujeres en los principales puntos de interés turístico para brindar tranquilidad a los visitantes. Las autoridades han hecho un llamado enfático a la ciudadanía para que el último día de las fiestas se viva en paz, con tolerancia y solidaridad, permitiendo que el carnaval recupere su esencia de celebración cultural segura para todos.

"Hemos desplegado hombres y mujeres policías en los puntos de mayor interés turístico para que los turistas y los visitantes puedan disfrutar también de estos espacios con tranquilidad y seguridad. Invitamos a todos los habitantes, a todos los visitantes de estas grandes fiestas, que lo hagan en paz, que disfruten con tranquilidad, que la tolerancia y la solidaridad sea parte de su comportamiento para que puedan disfrutar con tranquilidad este importante carnaval", dijo el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía de Barranquilla.

