Sobreviviente de accidente de bus en Boyacá llamó a su esposa y le dijo “de esta no salgo”

Juan José Rodríguez, uno de los sobrevivientes del accidente de un bus en Arcabuco, Boyacá, todavía no logra entender cómo se salvó. Él, que estuvo atrapado en el vehículo durante más de 5 horas, aseguró que una mujer fue clave para aferrarse a la vida.

El testimonio de Juan José Rodríguez hace pensar que el tiempo se detuvo durante el siniestro vial: “Lamentablemente, yo quedo medio cuerpo sobre la ventana y el otro medio cuerpo me queda aprisionado por la estructura del bus”.

Él no sabe cómo ni con qué fuerza logró conseguir un teléfono y llamar a su esposa mientras el peso del bus apagaba su vida: “Yo me despido de ella, yo le digo ‘de esta no salgo’. Yo básicamente lo que le digo es eso porque, como les reitero, yo veía mi condición y decía ‘es muy complicado salir de esto’”.

Su esposa, en medio de la impotencia y el dolor, le dio palabras de ánimo. No había momento para pensar en fatales despedidas: “Me pedía que aguantara, que ya venía la Policía para ayudarnos”.

Esta milagrosa escena tuvo como protagonistas a ángeles vestidos de socorristas, quienes no dejaron que él perdiera la batalla: “Había una paramédico, Maritza Galindo, la persona que no me dejó desfallecer, pues las condiciones eran muy difíciles, teniendo en cuenta la posición en la que yo tenía las piernas atrapadas”.

Este sobreviviente luchó más de 5 horas para sobrevivir y hoy se recupera en el hospital San Rafael de Tunja de diferentes lesiones en sus extremidades inferiores.

