Tras combates en Caucasia con Clan del Golfo, rescatan a seis personas secuestradas, dice presidente

El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el rescate se seis personas secuestradas, tras combates que sostuvo el Ejército Nacional con miembros de el Clan del Golfo en el municipio de Caucasia, Antioquia. Inicialmente, el mandatario indicó que se trataba de “6 menores (que) fueron apartados de las garras de una organización criminal que los estaba utilizando para sus propósitos delincuenciales” y agregó que “¡los niños no son soldados de los narcoterroristas!”. Sin embargo, después hizo una aclaración: "Las 6 personas recuperadas no son menores, son adultos que estaban secuestrados".



Adicional a esto, el jefe de Estado señaló que los combates en Caucasia dejaron como resultado “un integrante del Clan del Golfo dado de baja, 3 capturados -uno de ellos herido- y la incautación de 4 armas largas y un arma corta”. Volvió a dirigirse a los delincuentes y les advirtió: “No toquen a nuestros niños. Quien reclute, instrumentalice o utilice a un menor para la guerra y el delito tendrá a todo el Estado detrás”.

Este operativo se conoció al tiempo que la Fiscalía General de la Nación anunciara que se reactivaban las órdenes de captura contra tres miembros del Clan del Golfo, luego de que el Gobierno nacional diera por terminada la fase de conversaciones con esta organización. Se trata de Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo.



Otro golpe contra criminales en Antioquia

Las autoridades de Antioquia confirmaron que en el municipio de Amalfi murió alias Leito o El Eléctrico, con una trayectoria criminal de más de 10 años, cabecilla en las disidencias de alias Calarcá y, según el gobernador Andrés Julián Rendón, el principal responsable del asesinato de 13 policías en 2025 que estaban cumpliendo labores de erradicación de cultivos. El criminal perdió la vida mientras instalaba un campo minado. “Quedaron heridos, además, seis bandidos más; tuvieron de su propia medicina. Este sujeto delinquía en Amalfi y Anorí y sería uno de los responsables del ataque contra el helicóptero Black Hawk, propiedad del gobierno americano, en el que fueron asesinados hace un año 13 policías. La gobernación de Antioquia ofrecía por este criminal una recompensa de hasta 100 millones de pesos que permitiera su neutralización. Alias Leito además tenía orden de captura por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, empleo, producción, comercialización, almacenamiento de minas antipersonal”, detalló Rendón.



Situación de orden público en Colombia

En otros hechos, en Timbiquí, Cauca, fue asesinado el patrullero José Ahumada Mendoza dentro de la estación de Policía. El joven barranquillero de 28 años, 5 de los cuales trabajó en la institución, recibió tres disparos en hechos reportados hacia la 1:30 de la madrugada de este domingo 13 de septiembre. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que “este crimen no quedará impune”.

Otra situación en Cauca fueron los combates que se presentaron mejor entre la estructura de Dagoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco y hombres del ELN en zona rural del municipio de Páez. Varias familias resultaron confinadas en medio del enfrentamiento que duró aproximadamente una hora y media.



Mientras tanto, en zona comercial de Palmira, en Valle del Cauca, una patrulla de la Policía fue atacada con explosivos, en la calle 42 con carrera 33, en una zona comercial. Hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra el vehículo, en el que solo se movilizaba el conductor, que salió ileso.



Por su parte, el presidente De la Espriella ha asegurado que en las últimas 24 horas “logramos 19 capturas y un sometimiento a la justicia. En San Andrés de Cuerquia, Antioquia, nuestro Ejército Nacional combatió al grupo narcoterrorista estructura 36: un criminal fue dado de baja y otro capturado, herido en combate. Seguimos golpeando el narcotráfico. En Sibaté incautamos 1.430 kg de marihuana; en Pereira, 1.786 kg; en La Pintada, 394 kg; y en La Tebaida, 653 kg de cocaína. En Zaragoza, Antioquia, ubicamos un depósito ilegal del Clan del Golfo e incautamos 1.881 municiones, 19 proveedores y 2 ametralladoras. En Sevilla y Tuluá, Valle del Cauca, capturamos a 4 presuntos integrantes del frente 57 “Yair Bermúdez”, entre ellos dos señalados cabecillas de zona. Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 18.750 capturas, 1.940 armas de fuego incautadas y 1.746,5 hectáreas de coca erradicadas. 2026-09-13 Boletín 035 Seguridad Balance Defensa.pdf No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales”.

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