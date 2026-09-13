Accidente del bus de grupo de Martín Elías Jr. dejó dos personas muertas: identidad de las víctimas

En la madrugada de este domingo, sobre las 3:00 de la mañana, las autoridades en Santander informaron sobre un grave accidente de tránsito en el que murieron dos personas, quienes iban a bordo de una motocicleta en el kilómetro 7 de la vía que conduce de Puente Nacional a San Gil. Se conoció que los moteros chocaron contra el bus de la agrupación musical del joven cantante vallenato Martín Elías Jr, hijo del también intérprete Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito en 2017 en Sincelejo, Sucre. El cantante de 18 años no resultó herido.

En el lugar del siniestro vial, además de los fallecidos, resultó una persona herida y se trató del conductor del bus involucrado. El lesionado fue trasladado al Hospital de Barbosa, donde se le realizó una prueba de alcoholemia y horas después se le dio de alta.



#Colombia | El bus de la agrupación musical de Martín Elías JR. se accidentó en la vía desde Puente Nacional Hacia San Gil. Esto se sabe



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Identidad de los muertos en choque con bus de agrupación de Martín Elías Jr

Las víctimas fatales de este accidente de tránsito fueron identificadas como los hermanos Carlos Ferney León Chaerro, de 26 años, y José Ángel Chavarro Ayala, de 27. Tras el choque, organismos de socorro acudieron al lugar para brindar ayuda, pero los hermanos y no presentaban signos vitales.



Hasta el momento, Martín Elías Jr ni su agrupación se han pronunciado sobre este siniestro vial que dejó dos personas muertas.



Cifra de fallecidos en accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con últimos datos entregados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en Colombia se han registrado 4.751 personas muertas en accidentes de tránsito en el país, lo que significa un aumento del 20 % con respecto al año 2025, cuando, en la fecha de corte del 30 de junio, se reportaron 3.959 víctimas fatales en siniestros viales.



Solo en Santander, la ANSV reportó este 2026 un total de 258 personas muertas, lo que traduce un aumento del 33 % en comparación con el año 2025, cuando para la fecha de corte del 30 de junio se reportaron 194 personas muertas en siniestros viales.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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