Grave accidente en Medellín: dos personas fallecieron y varios heridos cerca al Cementerio Universal

Las autoridades en Medellín atienden en horas de la tarde de este viernes 13 de noviembre una emergencia en inmediaciones del Cementerio Universal. Un grave accidente de tránsito se registró alrededor del mediodía en el noroccidente de la ciudad del Valle de Aburrá. Equipos de la Secretaría de Movilidad, Bomberos y personal de salud hacen presencia en el lugar para atender la novedad.



El alcalde Federico Gutiérrez reportó el siniestro en sus redes sociales oficiales a los ciudadanos para solicitar que tomen vías alternas y así poder facilitar el trabajo de los organismos. El siniestro ocurrió específicamente en la calle 80, en la carrera 65. De acuerdo con el informe en manos del mandatario, dos personas fallecieron en el hecho y otras más resultaron con lesiones leves. Gutiérrez manifestó su solidaridad con las familias de los fallecidos y dijo que desde la administración están atentos a la evolución de los lesionados. Según medios regionales, la cifra de heridos asciende a 15 personas.

Según la información de Movilidad, hay movilidad reducida en la carrera 68 con calle 80, sentido occidente-oriente, debido a un siniestro sobre la vía. El cierre fue implementado solo horas más tarde desde la glorieta de la carrera 72 y la carrera 65. Al parecer, el siniestro habría ocurrido porque un camión tipo furgón presuntamente se quedó sin frenos y en su trayecto terminó chocando con otros carros y motos que estaban en la vía.

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‼️Nuestros equipos de Movilidad, Bomberos y Salud están atendiendo a esta hora un grave siniestro vial ocurrido en la calle 80, entre las carreras 65 y 95, cerca del Cementerio Universal.



Lamentablemente, dos personas perdieron la vida y otras resultaron con lesiones leves. Toda… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 13, 2026

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Con corte a la 1:00 p. m. de este viernes, las autoridades ya habilitaron el paso vehicular a la altura de las carreras 67 y 68 con calle 80. Entretanto, el resto del tramo permanece cerrado mientras que los equipos continúan atendiendo la emergencia que afecta a la movilidad por el sector Robledo. El llamado a la ciudadanía es atender las indicaciones de los agentes de tránsito y buscar rutas alternas. La cuenta de Movilidad Medellín en X está actualizando en tiempo real las medidas que se están tomando en materia de cierres para gestionar el tráfico. Además, las aplicaciones móviles de navegación muestran en tiempo real cómo está el flujo vehicular y los cierres vigentes.

María Paula Rodríguez Rozo

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