Murió Henry Camargo, el exmilitar que pidió ser repatriado a Colombia para recibir atención médica

Murió el soldado profesional retirado Henry Camargo, quien había sido repatriado desde Nueva York, en Estados Unidos, a Colombia, con la esperanza de tener un trasplante doble de pulmón. El Gobierno nacional escuchó su llamado y ordenó un vuelo humanitario para brindarle la atención médica que requería.



El exmilitar padecía fibrosis pulmonar crónica y no podía viajar en un vuelo comercial. En el último año y medio había estado constantemente en un hospital de EE. UU., pero allí le dijeron que no podían hacerle el trasplante “por sistema migratorio” y la documentación que le hacía falta para acceder a la cirugía que requería, relató él mismo en diálogo con Noticias Caracol. Finalmente, hacia mediados de octubre, pudo ser repatriado a Colombia en un vuelo medicalizado.

Los médicos le dijeron que necesitaba el trasplante doble de pulmón en menos de seis meses.

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Él creía que sus heridas de guerra, cuando prestó servicio en el Ejército, en 1999 y 2004, pudieron haber originado la enfermedad contra la que batalló. (Lea también: Murió Cata Fernández, reconocida actriz, tras enfrentar lucha contra el cáncer: "Nunca estuvo sola")



“Nos queda la tristeza de su partida”

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó en la noche del jueves 12 de noviembre el deceso del exmilitar: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de Henry Camargo, soldado profesional y hombre que sirvió a Colombia desde las filas de nuestras Fuerzas Militares. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Nos queda la tristeza de su partida y el honor de haber acompañado a un colombiano que entregó parte de su vida al servicio de la Patria”.



“A sus seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias. COLOMBIA HONRA Y RECUERDA A QUIENES HAN ENTREGADO SU VIDA AL SERVICIO DE LA PATRIA. HENRY CAMARGO MERECE NUESTRO RECONOCIMIENTO, RESPETO Y GRATITUD ETERNA”, agregó.



Desde el Ministerio de Defensa, también enviaron palabras de condolencia por la partida del exuniformado. “Despedimos con profundo dolor a Henry Camargo, un soldado profesional retirado que dedicó 22 años de su vida a servir y defender a Colombia. Su historia nos recuerda el valor y los sacrificios de quienes han servido a nuestro país. Henry pudo regresar a Colombia para continuar su atención médica y estar cerca de los suyos. Hoy, honramos su servicio y su entrega. A su familia y seres queridos les expresamos nuestra solidaridad y enviamos un abrazo fraterno en este difícil momento”.

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Por su parte, la Cancillería expresó “sus más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”. Añadió que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores “lideramos las gestiones que hicieron posible su regreso a Colombia para que pudiera estar en su país y recibir la atención médica que necesitaba. Hoy nos unimos al dolor de su familia y honramos la vida de un colombiano que sirvió a la Patria”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL