Soldado muere en Arauca por detonación de área preparada: cinco militares muertos en dos días

Un soldado profesional del Ejército Nacional murió y otro resultó herido tras la explosión de un área preparada durante una operación militar en el departamento de Arauca. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Durán Sierra, integrante del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18. De acuerdo con el comunicado de la Décima Octava Brigada, los hechos ocurrieron en la vereda El Consuelo, jurisdicción del municipio de Saravena, donde tropas de esa unidad militar adelantaban una operación.



Hace una semana, la subteniente María Camila Pantoja fue raptada en el casco urbano de este municipio. Se presume que la uniformada fue llevada a la fuerza y contra su voluntad al territorio venezolano por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Durante el desarrollo de las actividades, los uniformados fueron afectados por la detonación de un área preparada, que ocasionó lesiones a dos soldados profesionales. Tras la explosión, los militares brindaron los primeros auxilios a sus compañeros, establecieron un dispositivo de seguridad y adelantaron los procedimientos necesarios para habilitar una zona de extracción que permitiera realizar la evacuación aeromédica. Sin embargo, Carlos Andrés Durán Sierra falleció durante el procedimiento de evacuación, según confirmó la institución militar.

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Otro soldado resultó herido en explosión en Saravena, Arauca

El segundo uniformado afectado recibió atención médica inicial en el lugar de los hechos y posteriormente fue evacuado a un centro asistencial, donde continuaría bajo tratamiento especializado. Hasta el momento, el Ejército no ha entregado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue preparada el área que explotó ni sobre los responsables del hecho.



La Décima Octava Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, lamentó la muerte del uniformado y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de unidad. La institución también rechazó el ataque contra sus integrantes y reiteró que continuará desarrollando operaciones militares en cumplimiento de su misión constitucional. A través del comunicado, el Ejército destacó el servicio y compromiso del soldado profesional Carlos Andrés Durán Sierra, cuya muerte enluta a la institución. La unidad militar aseguró que honra su memoria y reconoció el valor con el que prestó su servicio a Colombia.



El caso se suma a los hechos de violencia que afectan a integrantes de la Fuerza Pública en el departamento de Arauca, una región donde las tropas mantienen operaciones militares. Del 8 al 13 de noviembre se han registrado nueve muertes de soldados por cuenta de atentados terroristas en todo el territorio colombiano. En el ataque al Cantón Militar de Santa Rosa del Sur (Bolívar) fallecieron tres soldados; otros cuatro perdieron la vida tras un ataque de drones en municipio de Tibú, en Norte de Santander.

María Paula Rodríguez Rozo

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