¿Cuál es el tipo de cáncer que enfrentaba Cata Fernández, actriz que murió a los 24 años?

La actriz y creadora de contenido Catalina Fernández murió este jueves después de enfrentar varios años un duro diagnóstico acompañado de cirugías, quimioterapias, radioterapias e incluso lesiones que aparecieron durante su tratamiento. La muerte de la joven, que usaba sus redes sociales para hablar sobre el cáncer que le fue diagnosticado cuando tenía apenas 21 años y que cambió el rumbo de su vida, fue confirmada por su familia en un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales donde agradecieron a quienes estuvieron al tanto de su proceso.

"Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros. Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días", se lee en la publicación.



¿Cómo descubrió Cata Fernández el tumor cerebral que enfrentó durante años?

Catalina fue diagnosticada el 23 de marzo de 2023 con un meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor cerebral maligno que se originó en la parte posterior e inferior del cerebro. Según contó ella misma en una publicación en la que buscaba apoyo para continuar con su tratamiento, el diagnóstico llegó después de un síntoma que inicialmente parecía poco frecuente: un dolor de cabeza que aparecía cuando hacía fuerza. "Nunca presenté síntomas, solamente fue un dolor de cabeza que aparecía cuando tenía que hacer alguna fuerza, pero se manifestaba de vez en cuando", contó en su momento.

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Su mamá, quien es fisioterapeuta, consideró que ese dolor no era normal y decidió llevarla a una consulta particular con un neurólogo. Aunque Catalina no presentaba otros síntomas que hicieran pensar en una enfermedad grave, el especialista ordenó una resonancia. Dicho examen reveló un tumor de aproximadamente cuatro centímetros ubicado en el cuarto ventrículo derecho, cerca del cerebelo. El 26 de marzo de 2023 fue sometida a una cirugía para retirar el tumor. La masa fue enviada a patología y, de acuerdo con su relato, el resultado tardó aproximadamente dos meses.



Durante ese periodo, Catalina contó que inicialmente pensaba que el problema había quedado solucionado. Sin embargo, en un control posterior recibió la noticia de que el tumor era maligno y tuvo que someterse a nuevos estudios para conocer el estado de su cerebro. "Yo creía que todo estaba bien, nunca me he sentido enferma, ni he tenido sintomas físicos que den señales fuertes de que hay algo, siempre me he sentido sana". Así fue como la enfermedad volvió a aparecer en el mismo lugar y un 8 de junio de 2024 tuvo que ser intervenida nuevamente.



Después de esa segunda cirugía comenzó un tratamiento que incluyó 28 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia. Catalina también contó que durante varios meses los controles mostraron resultados favorables y que terminó sus radioterapias y sus ciclos de quimioterapia. "Este año (2025) el 13 de marzo en una resonancia de control encontraron una metástasis en la cauda equina, en la columna", relató posteriormente. La aparición de esa nueva lesión significó otro procedimiento quirúrgico y un nuevo ciclo de radioterapia, esta vez dirigido a la zona lumbosacra de la columna.

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La enfermedad continuó avanzando y, en noviembre de 2025, Catalina informó que los médicos habían encontrado otra lesión. "Este mes de noviembre 2025 detectaron una metástasis en el sistema nervioso, el diagnostico es un meduloblastoma en sistema nervioso leptomeningeo grupo 3", escribió en su publicación. A partir de entonces, Catalina continuó contando parte de su proceso a través de redes sociales y mediante una campaña de Vaki que abrió para financiar gastos relacionados con su atención. En esa plataforma explicó que destinó recursos a diferentes componentes de su proceso médico, entre ellos tratamientos complementarios, seguimiento y procedimientos que consideraba necesarios dentro de su recuperación.

La campaña llegó a reunir cerca de 188 millones de pesos con aportes de 4.347 personas, antes de ser cerrada el 17 de marzo de 2026. Meses después, un 12 de noviembre de 2026, la familia confirmó la muerte de Catalina. En el mensaje de despedida pidió que su historia no fuera reducida al cáncer que padeció. "Y si algo queremos que se lleven de Cata es esto: el cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor", escribieron sus familiares.



¿Qué es el meduloblastoma y por qué puede extenderse al sistema nervioso?

De acuerdo con Mayo Clinic, el meduloblastoma es un tumor cerebral maligno que comienza en el cerebelo, una zona ubicada en la parte posterior e inferior del cerebro y relacionada con funciones como el equilibrio, el movimiento y la coordinación. La clínica explica que se trata del tumor cerebral canceroso más común en niños, aunque también puede presentarse en adultos. Sobre su origen, Mayo Clinic señala que "el meduloblastoma se forma cuando las células del cerebelo sufren cambios en su ADN. Esos cambios hacen que las células proliferen y se multipliquen rápidamente".

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Una de las características de este tumor es que puede "diseminarse, lo que también se conoce como hacer metástasis, a otras partes del cerebro y la médula espinal a través del líquido cefalorraquídeo". Los síntomas del meduloblastoma pueden presentarse cuando el tumor aumenta de tamaño y ejerce presión sobre estructuras del cerebro o cuando interfiere con la circulación normal del líquido cefalorraquídeo. Entre los signos mencionados por la clínica aparecen dolores de cabeza, mareos, cambios en la visión, náuseas, vómitos, cansancio, problemas de coordinación y dificultades para mantener el equilibrio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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