Presunto feminicida de Vanessa Vera fue enviado a prisión: se habría fugado dos veces de la cárcel

El caso de Vanessa Vera, la mujer de 46 años que falleció tras intentar auxiliar a una vecina en Bogotá, tuvo un avance en el sistema de justicia este 12 de noviembre. Noticias Caracol conoció que el presunto feminicida de Vanessa fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías, como medida preventiva de aseguramiento.



¿Cómo ocurrió el feminicidio de Vanessa Vera en Bogotá?

Vanessa Vera fue víctima de una agresión en la madrugada del sábado 17 de octubre. La mujer departía con otras personas de su edificio cuando escuchó un llamado de auxilio de su vecina del primer piso, quien presuntamente estaba sufriendo un episodio de violencia intrafamiliar, según el abogado de la víctima. Junto con otra persona, Vanessa fue a averiguar lo que ocurría. De acuerdo con el relato del testigo, quien abrió la puerta fue Keiner Marrugo, quien habría intentado agredir a la otra persona que iba con Vanessa, pero quien recibió el ataque con arma cortopunzante fue la mujer de 46 años. Vera quedó en estado crítico y estuvo internada en la Clínica Cardioinfantil. Pese a los intentos por salvarla, la víctima falleció el 19 de octubre.

El procesado fue identificado como Keiner Marrugo, un hombre oriundo de Cartagena que tenía antecedentes judiciales e incluso escapó dos veces de la cárcel, de acuerdo con las anotaciones que compartió la defensa de Vanessa Vera con este medio. La Fiscalía General de la Nación hizo público este 10 de noviembre que el señalado feminicida había sido capturado por orden judicial.



Presunto feminicida de Vanessa Vera tenía antecedentes y se habría fugado dos veces

Felipe Serpa, abogado de la familia de Vanessa Vera, le contó a Noticias Caracol que el hombre se presentó ante las autoridades para entregarse. Posterior a su captura, y desde Cartagena, se llevaron a cabo las audiencias virtuales para legalizar su detención y otra para imputarle cargos. Se preveía que la Fiscalía imputara el cargo de homicidio agravado, pero el delito cambió a feminicidio agravado y con dolo. “Fue una sorpresa”, contó el litigante, quien resaltó los resultados de las autoridades. El procesado no aceptó el cargo. Este 12 de noviembre, Marrugo fue enviado a la cárcel como medida preventiva de aseguramiento. Ahora la defensa de Vanessa Vera pide al sistema que Keiner Marrugo vaya a un centro de detención de mediana o máxima seguridad en Bogotá, teniendo en cuenta sus antecedentes.

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Y es que Marrugo tiene anotaciones por haber cometido hurto agravado en un establecimiento comercial de Cartagena y dos más por fugarse de la cárcel. El procesado ahora se enfrentará a un proceso judicial desde prisión. Al no haber aceptado cargos en la imputación, Marrugo no podrá obtener el beneficio de rebaja del 25 % en su eventual condena.

María Paula Rodríguez Rozo

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