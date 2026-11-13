Uno de los cuatro militares asesinados en Tibú murió junto a su perrita: papá contó su historia

Una emboscada preparada con un bloqueo vial habría sido el plan de la guerrilla para atacar con un enjambre de drones y francotiradores a los militares que llegaron a despejar la carretera entre Cúcuta y Tibú, en Norte de Santander. El hecho dejó cuatro soldados muertos y cinco más heridos. Las víctimas fatales fueron identificadas como José Luis Sánchez Berrío, Jeiner Pineda González, Gerson Mauricio Plazas Amor y Yair Jesús Méndez Bonza.



Este último tenía 30 años, 11 de los cuales estuvo al servicio del Ejército Nacional. Era guía canino y siempre salía con su perrita Noah, quien murió junto a él en el atentado terrorista.



“La agarró de cachorra, ya tenía 5 años con ella”

Arnulfo Méndez, padre de Yair Jesús, aún esperaba a las afueras de Medicina Legal a que le entregaran el cuerpo de su hijo, quien recordó cómo ingresó el joven al Ejército: “Cumplió años un martes, nos tomamos una cerveza un domingo y el lunes lo llevé a presentarlo, donde fue a parar a Arauca, pagó su servicio, salió, a los 3 meses me dijo ‘papi, yo me voy para el Ejército otra vez’, (…) le conseguí la plata y ahí estaba, iba para 11 años” en la institución.

Dijo que no era la primera vez que corría peligro, porque en una ocasión lo atacaron “con tatucos, fue tatuqueado, donde le cayó tierra en el cambuche donde estaba, pero salió ileso”.

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Sobre Noah, la perrita que murió con su hijo en el ataque de Tibú, relató que “la agarró de cachorra, él ya tenía 5 años con ella, él la entrenó, la perra no le copiaba sino a él, si él le decía échese ahí, ella se echaba”. Sin embargo, sostiene que Yair “tenía que estar en una base con su perra, no tenía por qué estar en el área” donde falleció.



“Una corazonada”

Don Arnulfo afirma que sintió una corazonada cuando habló con él el jueves 12 de noviembre, horas antes de que su hijo perdiera la vida. “Yo hablé con él a las 9 de la mañana, duramos aproximadamente unos 15 minutos hablando. Decía que estaba bien, que ya había salido de la boca del lobo porque donde estaba, estaba más peligroso, pero que iban por una trocha caminando”, detalló.



“‘Papi, cuídese’, fueron mis últimas palabras que yo le dije a él”, contó el padre de Yair, señalando que tuvo una “corazonada porque poco le decía a él papi, le decía negro, pero ayer yo le dije papi”. (Lea también: Ataque de drones con explosivos deja un muerto y dos heridos en Tibú, Norte de Santander)



Además, dijo que su hijo estaba entusiasmado porque iba a ser papá: “Él me lo había comentado ya, que estaba feliz de conocer a su bebé, que ojalá fuera niño, esa era la ilusión de él, que ojalá fuera varón”.



Un mensaje a los grupos ilegales y al Gobierno

Este padre de familia les pidió a “los grupos armados, qué bonito fuera de poder vivir en una Colombia en paz. Desafortunadamente soy del Norte de Santander, soy tibuyano y amo a mi Tibú, tengo 45 años de estar aquí en Cúcuta, pero tengo familia allá. Cuando yo vivía allá era tan hermoso mi Tibú, pero ahora por la maldita droga” la situación ha cambiado.

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Al Gobierno nacional le pidió “parar esto, parar, porque dejan muchos niños huérfanos, padres que pierden a sus hijos, por ejemplo, en este momento, perdí a mi hijo. Esto está bueno ya, ya no más, paremos esto ya”.

Los otros cinco uniformados que resultaron heridos continúan en la Clínica Medical Duarte. Dos de ellos salieron de cirugía en las últimas horas y se encuentran estables, los otros tres están fuera de peligro. (Lea también: Soldado muere en Arauca por detonación en campo minado: cinco militares muertos en dos días)

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