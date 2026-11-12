Presidente De la Espriella ordena reversar salarios de funcionarios del Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella informó, a través de su cuenta en X, que en medio de la austeridad que quiere en su Gobierno se reversarán las sumas de los salarios destinados al pago de las directivas del Fondo Milagro, encargado de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

El mandatario inició su mensaje asegurando que “¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”.

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Sin embargo, defendió la labor de la entidad, asegurando que “el Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”. (Lea también: Cuestionan al Fondo Milagro por baja ejecución de recursos para la reconstrucción tras terremoto)



Anuncia “medidas correctivas” en el Fondo Milagro

De la Espriella insistió en que “no voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó. En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”.



Por eso, agregó, “en las próximas horas anunciaré las medidas correctivas pertinentes. ¡LA COHERENCIA ABSOLUTA ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE NO PUEDE ESTAR AUSENTE DE NINGUNA DECISIÓN DE MI GOBIERNO!”.

¿Qué salarios ganan los funcionarios del Fondo Milagro?

Las cifras se conocieron por la respuesta que dio la entidad a un derecho de petición interpuesto por el senador Duvalier Sánchez. De acuerdo con ese documento, el gerente, Jaime Andrés Uribe, recibe poco más de 39 millones de pesos mensuales; el secretario privado y cuatro directores, 36 millones cada uno; los 13 coordinadores de área, entre 30 y 33 millones, y los profesionales técnicos, entre 5,8 y 18,9 millones”. Eso representaría alrededor de 765,6 millones de pesos mensuales.



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