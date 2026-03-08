Videos | Fuertes lluvias provocaron inundaciones en el Portal 80 y varios puntos de Bogotá

Las fuertes lluvias registradas durante la jornada electoral de este domingo generaron inundaciones y encharcamientos en varios puntos de Bogotá, lo que obligó a la atención de diferentes emergencias por parte de entidades distritales de gestión del riesgo y movilidad.



De acuerdo con información del Distrito, durante el día se presentaron precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en distintos sectores de la capital, lo que ocasionó acumulación de agua en vías principales y algunos incidentes relacionados con drenajes y desbordamientos.

Entre los puntos donde se reportaron inundaciones y encharcamientos se encuentran:



Calle 170 con avenida Boyacá, en sentido occidente–oriente

La intersección de la avenida Cali con calle 132

La autopista Norte con calle 196 en sentido norte–sur

La calle 183 con carrera 15

La calle 170 con autopista Norte en sentido occidente–oriente.

También se registró una inundación en la avenida Boyacá con calle 118, en sentido norte–sur. A su vez, las autoridades reportaron acumulación de agua en la calle 68 Bis con carrera 105D, en sentido occidente–oriente, situación asociada a las fuertes lluvias que afectaron distintos sectores de la ciudad.

Según el reporte del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, los mayores acumulados de precipitación durante la jornada se presentaron en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén. La entidad, junto con organismos operativos del Distrito, realizó seguimiento a los eventos reportados sin que hasta el momento se registren personas lesionadas ni afectaciones.



[07:40 p.m.] #GestiónDelTráfico☔⛈️Debido a las fuertes lluvias en la ciudad, se presenta inundación en la 📍 calle 68 Bis con carrera 105D, sentido Occidente Oriente.



👮‍♂️Grupo Guía gestiona la movilidad y @BomberosBogota en el lugar. pic.twitter.com/6eyrG59eVW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 9, 2026

Inundaciones afectan el Portal 80

A esta hora el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que sus unidades atendieron una emergencia en el sector del Portal 80, donde se presentaron inundaciones, en las imágnes compartidas por redes sociales se logra ver la inundación ser evacuada por el personal de TransMilenio. Los equipos de emergencia realizaron labores para controlar la situación y reducir posibles afectaciones en la zona.

En este momento Bomberos de Bogotá controlan riesgos asociados a inundaciones en el Portal 80, al occidente de la ciudad. En el lugar no se reportan personas lesionadas. #VocesySonidos pic.twitter.com/Mn0HJKcdKs — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 8, 2026

Otras emergencias reportadas por el IDIGER

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático también reportó otras situaciones derivadas de las lluvias durante la jornada. Según la entidad, se registró el rebosamiento del humedal Jaboque, lo que generó afectaciones en la calle 68A Bis con carrera 105, en la localidad de Engativá.

Entre las situaciones atendidas por las autoridades se reportó una inundación en el puesto de votación Plazuela del Virrey, ubicado en la calle 70A #105G-23, en la localidad de Engativá, sin que se registraran personas afectadas ni pérdida de material electoral.

De igual forma, en el punto de votación del Centro Comercial Cedritos, en la calle 151 con carrera 16, en la localidad de Usaquén, el ingreso de agua afectó algunos puntos eléctricos y el área de digitalización. Sin embargo, las autoridades indicaron que no se reportaron afectaciones a los votantes ni al material electoral.

Además de caída de granizo en sectores de Suba y Usaquén, las autoridades del Distrito indicaron que continúan con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y mantienen la atención de los reportes ciudadanos mientras persistan las lluvias en la ciudad.

