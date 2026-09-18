Temblor en Colombia de 4.4 este viernes 18 de septiembre: epicentro y magnitud del evento

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), un movimiento telúrico de magnitud 4.4 se registró en el territorio nacional a las 13:41 hora local. El informe técnico de la entidad señala que el epicentro se localizó en la jurisdicción del municipio de Istmina, Chocó, con una ubicación geográfica de latitud 4.43 y longitud -76.72, situado específicamente a 26 km de Sipí (Chocó).



En cuanto a la profundidad, el SGC determinó que el sismo tuvo una medición de 46 km, lo cual lo clasifica dentro del rango de profundidad intermedia (entre 30 km y 120 km). Esta característica física suele amortiguar la intensidad con la que la onda llega a la superficie, limitando la probabilidad de afectaciones estructurales severas.

Habitantes y autoridades locales reportaron que el evento sísmico fue percibido principalmente en varios municipios del departamento del Chocó, entre ellos Istmina, Sipí, Condoto y la capital departamental, Quibdó. Asimismo, debido a la transmisión de las ondas sísmicas por la cordillera Occidental, el movimiento se sintió de forma leve en zonas vecinas de los departamentos del Valle del Cauca (incluyendo municipios cercanos a Cali) y la región del Eje Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia).



Evaluación de daños y llamadas de emergencia

Tras la consolidación del boletín por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Defensa Civil Colombiana y los cuerpos de bomberos locales, iniciaron el barrido preventivo de verificación en el área de influencia del sismo.

Hasta el momento, los organismos de socorro no reportan pérdidas de vidas humanas, personas heridas ni colapsos en infraestructuras críticas o viviendas en la zona epicentral de Istmina y sus alrededores. Las autoridades locales reiteran el llamado a la comunidad a mantener la calma, evitar la difusión de cadenas no verificadas en redes sociales y consultar únicamente los canales oficiales de información de las entidades del Estado.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país con una alta amenaza sísmica debido a su compleja configuración geodinámica y geotectónica. Comprender los factores estructurales de nuestro territorio permite analizar de manera científica estos fenómenos naturales de ocurrencia constante.



Interacción de placas tectónicas

El territorio colombiano se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica y volcánica del planeta. La dinámica sísmica del país está impulsada principalmente por el proceso de subducción, donde la Placa de Nazca (ubicada bajo el océano Pacífico) se desplaza hacia el este e introduce por debajo de la Placa Sudamericana. Este choque continuo acumula enormes cantidades de energía que se liberan de forma periódica en forma de ondas sísmicas. Adicionalmente, al norte del país, la Placa del Caribe interactúa activamente con el bloque sudamericano, agregando complejidad al régimen de esfuerzos tectónicos.



Fallas geológicas activas

Además de la interacción entre las placas principales, la corteza continental en Colombia se encuentra fracturada por múltiples sistemas de fallas geológicas activas. Entre las más destacadas se encuentra la Falla de Romeral, un megasistema estructural que atraviesa el país de sur a norte a lo largo de la zona andina, junto con los sistemas de fallas del Atrato, Cauca, Santa Marta-Bucaramanga y la Falla del Algeciras. El movimiento relativo entre los bloques que delimitan estas fallas genera gran parte de los sismos de profundidad superficial que experimenta el país.



El Nido Sísmico de Mesa de los Santos (Santander)

Al hablar de la sismicidad en Colombia, es imprescindible destacar el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado bajo el municipio de Mesa de los Santos, en el departamento de Santander. Este fenómeno geológico es considerado la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, superado únicamente por el nido sísmico de Vrancea en Rumania. En esta región se registran diariamente decenas de sismos, en su mayoría de profundidad intermedia (entre 140 y 160 km), producidos por la acomodación de fragmentos de litosfera subducida bajo el continente.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La Gestión del Riesgo de Desastres empieza por la preparación comunitaria y el conocimiento de los protocolos de autocuidado:



Antes: Identifique las zonas seguras de su vivienda u oficina, mantenga libre de obstáculos las rutas de evacuación y prepare un botiquín o kit de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, linterna, pito, radio a pilas y copias de sus documentos de identidad.

Identifique las zonas seguras de su vivienda u oficina, mantenga libre de obstáculos las rutas de evacuación y prepare un que contenga agua, alimentos no perecederos, linterna, pito, radio a pilas y copias de sus documentos de identidad. Durante: Guarde la calma. Si se encuentra en una edificación sismo-resistente, agáchese, cúbrase debajo de una mesa o estructura firme y agrárrese hasta que termine el movimiento. Aléjese de ventanas, espejos y objetos suspendidos que puedan caer. No utilice ascensores.

Guarde la calma. Si se encuentra en una edificación sismo-resistente, agáchese, cúbrase debajo de una mesa o estructura firme y agrárrese hasta que termine el movimiento. Aléjese de ventanas, espejos y objetos suspendidos que puedan caer. No utilice ascensores. Después: Verifique si hay personas lesionadas, corte el suministro de gas y energía eléctrica si sospecha de fugas o daños en las redes, y evacúe ordenadamente por las escaleras si la estructura presenta grietas severas o riesgo inminente. Manténgase informado a través de los reportes del SGC y las recomendaciones de la UNGRD.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

