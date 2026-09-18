Michel Dahiana, la niña que fue encontrada sin vida en Antioquia, fue víctima de homicidio

La comunidad en Buriticá, Antioquia, quedó sumida en consternación después del hallazgo del cuerpo de la pequeña Michel Dahiana Henao Chavarría, de seis años. El cuerpo había sido avistado por un mayordomo de la finca La Aguacatala el 31 de agosto, quien reportó el hallazgo a las autoridades en zona rural. Para muchos parecía inverosímil que la niña hubiera llegado por sus propios medios, descalza y caminando hasta una zona pedregosa y de difícil acceso. Con tantas preguntas, las autoridades empezaron a buscar la verdad.



La pequeña Michel fue reportada como desaparecida el pasado 24 de agosto. Su cuerpo apareció en una zona rural de difícil acceso siete días después de iniciar la búsqueda. De acuerdo con El Colombiano, llegar hasta el lugar requería atravesar senderos empedrados, tramos de vegetación cerrada y caminos cercanos a abismos. Los socorristas tuvieron que abrirse camino entre la maleza para llegar hasta donde estaba Michel.

Tras 17 días de investigación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó las sospechas de algunos. Michel Dahiana fue asesinada. Según el dictamen, la vida de esta menor fue arrebatada con un objeto contundente. Todavía permanece como incógnita si la pequeña fue víctima de actos sexuales.

Muchas personas habían manifestado sus sospechas sobre este hecho. El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, dijo que era imposible que Michel hubiera llegado a la zona por sus propios medios. “Es muy probable que la niña o el cuerpo no haya llegado por sus propios medios a ese punto donde la encontraron. Son tres kilómetros y una zona que es bastante agreste. La pudieron haber llevado o pudieron haber trasladado el cuerpo”, citó Teleantioquia.

Este mismo medio cita al trabajador que reportó la presencia del cuerpo. El mayordomo de la finca explicó que la única forma de llegar a esa zona era caminando a través de la finca donde él trabaja. “Es un camino riesgoso, muy difícil de caminar, uno casi ni puede mantenerse en pie”, precisó. De hecho, las labores de recuperar el cuerpo requirieron que los rescatistas usaran arneses y equipo especializado.

Incluso antes de que se confirmara que la muerte de Michel Dahiana fue producto de un homicidio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar del Observatorio de Violencia de Medicina Legal, 3.668 personas han sido reportadas como desaparecidas. De esta cifra, 2.223 no han aparecido, 1.326 aparecieron con vida y 119 sin vida. El caso de Michel Dahiana en Antioquia ahora se une al de Ana Lucía González, una niña venezolana de 9 años que fue asesinada en Bogotá.

María Paula Rodríguez Rozo

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