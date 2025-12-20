Temblor en Colombia en la mañana de este sábado 20 de diciembre: se reportó en Antioquia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico en la mañana de este sábado, 20 de diciembre de 2025. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:50 de la mañana, con una magnitud de 2.8 en la escala de Richter.

El epicentro se localizó a 16 kilómetros del municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia. Los instrumentos de medición ubicaron el sismo en las coordenadas de latitud 7.19 y longitud -76.30, con una profundidad superficial, categorizada como menor a 30 kilómetros. Esta característica de escasa profundidad es la que suele permitir que sismos de baja magnitud sean percibidos por la población cercana al origen.



Alcance y percepción

Dada la ubicación geográfica del evento, el sismo tuvo lugar en una zona de confluencia entre las subregiones del Urabá y el Occidente antioqueño. De acuerdo con el mapa de estaciones de monitoreo del SGC, el movimiento fue registrado por equipos ubicados en las cercanías de Mutatá, Dabeiba y Apartadó.



Debido a su magnitud de 2.8, el evento es calificado técnicamente como un sismo menor. Reportes preliminares indican que el temblor pudo haber sido percibido de manera leve por habitantes en zonas rurales de Mutatá y municipios vecinos como Chigorodó y Dabeiba. Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo no han reportado daños estructurales ni afectaciones a la integridad de las personas en el departamento.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos en el territorio nacional no es un fenómeno inusual. Colombia es considerado un país sísmicamente muy activo debido a su privilegiada pero compleja posición geográfica. La principal razón radica en que el país se encuentra ubicado sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y en la zona de convergencia de tres placas tectónicas principales:



Placa de Nazca: Ubicada en el océano Pacífico, que presiona contra el continente.

Ubicada en el océano Pacífico, que presiona contra el continente. Placa Suramericana: Sobre la cual se asienta la mayor parte del territorio nacional.

Sobre la cual se asienta la mayor parte del territorio nacional. Placa del Caribe: Que ejerce presión desde el norte.

La interacción entre estas placas genera un proceso conocido como subducción, donde una placa se introduce debajo de la otra, acumulando grandes cantidades de energía que se liberan en forma de sismos.



Además de esta dinámica de placas, el país está atravesado por una red extensa de fallas geológicas activas, como la de Romeral, la del Frente Occidental y la de Palestina. En particular, la región de Antioquia y el Chocó, donde se encuentra Mutatá, es una zona de alta complejidad tectónica por la cercanía con el bloque de Panamá y la zona de subducción del Pacífico, lo que explica la recurrencia de movimientos en esta parte del país.

Según datos del SGC, en Colombia se registran, en promedio, cerca de 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son de magnitud tan baja que resultan imperceptibles para los seres humanos y solo son detectados por la sensible red de sismógrafos instalada en todo el territorio nacional. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma ante estos eventos rutinarios y contar siempre con un plan de emergencia familiar, recordando que el país convive permanentemente con esta realidad geológica.

