Pasajes gratis en Transmilenio: consulte con su cédula si es beneficiario en febrero 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), inició las recargas correspondientes al mes de febrero de los pasajes gratuitos en Transmilenio, un apoyo dirigido a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Para este ciclo, el Distrito destinó más de 11.000 millones de pesos con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público como un elemento clave para la inclusión y la participación en la vida urbana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El programa de pasajes gratuitos se desarrolla en el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, que busca complementar los ingresos de los hogares con menores recursos y reducir las brechas sociales. De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, la asignación de los pasajes gratuitos se realiza con base en criterios de focalización que tienen en cuenta la clasificación en el Sisbén IV y las condiciones particulares de cada población.



Además de las poblaciones que ya venían recibiendo este beneficio, a partir de febrero de 2026 se incorporan nuevos grupos que enfrentan dificultades significativas para movilizarse diariamente, como lo son las personas mayores que hacen parte de la comunidad del cuidado y los exhabitantes de calle que actualmente se encuentran vinculados al servicio de Hospedaje Social. Otro de los grupos que entra a formar parte del programa es el de las personas que residen en viviendas tipo pagadiarios.



¿Cuántos pasajes gratis de Transmilenio reciben los beneficiarios?

Personas con discapacidad

Grupo Sisbén Pasajes asignados Grupo A 12 Grupo B 11 Grupo C1-C9 8 Grupo C10-C18 5 Grupo D 2 Sin Sisbén 1

Personas mayores de 62 años

Grupo Sisbén Pasajes asignados Grupo A 8 Grupo B 6 Grupo C1-C9 3 Grupo C10-C18 2 Grupo D 1 Sin Sisbén 1

En el caso de las personas en situación de pobreza extrema y moderada, estas recibirán 7 pasajes gratis si se encuentran en el grupo A del Sisbén y 5 pasajes sin costo si clasifican en el grupo B.



Pagadiario, Comunidad del Cuidado y exhabitantes de calle

Grupo Sisbén Pasajes asignados Grupo A 7 Grupo B 5 Grupo C1-C9 No aplica Grupo C10-C18 No aplica Grupo D No aplica Sin Sisbén No aplica

En el caso de las personas mayores con dependencia funcional que hacen parte de la Comunidad del Cuidado, quienes requieren desplazarse con frecuencia para acceder a servicios médicos, recibirán la asignación de 8 pasajes gratuitos si se encuentran en el grupo A del Sisbén. Y para exhabitantes de calle que se encuentran en proceso de inclusión, recibirán 22 pasajes gratuitos en el grupo A del Sisbén.



Y en esta ocasión, el beneficio alcanza a más de 770.000 personas en Bogotá y, por primera vez, incluye a poblaciones que históricamente han tenido mayores barreras para acceder a la movilidad en la ciudad.



¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en Transmilenio y SITP?

Para acceder al beneficio es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y realizar la asignación de los pasajes de manera individual. Las personas que ya cuentan con una tarjeta personalizada no deben adquirir una nueva, salvo en los casos en que la tarjeta esté bloqueada o presente inconvenientes técnicos. Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:



Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co.

Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos.

Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada.

Hacer clic en "Buscar" .

. El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

Activación de los pasajes gratis

Los pasajes deben ser activados en la tarjeta TuLlave personalizada. Existen dos formas de hacerlo:



En taquillas de Transmilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos de recarga automáticos

Insertar la tarjeta en el lector.

Seleccionar la opción "Transacciones virtuales" .

. Elegir "Solicitar subsidio/convenio" .

. Confirmar la operación.

Si la tarjeta está bloqueada, se debe acudir a un punto de atención autorizado para desbloquearla. Si una persona considera que cumple con los requisitos, pero no aparece como beneficiaria, puede verificar su clasificación en el Sisbén IV, confirmar que su tarjeta TuLlave esté personalizada y activa, acudir a una subdirección local de la Secretaría de Integración Social o comunicarse a través de los canales oficiales de atención.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co