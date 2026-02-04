Publicidad de Baloto Casino es falsa: ¿qué es y cómo están estafando con este anuncio?

Personas inescrupulosas están utilizando la imagen de Noticias Caracol y de la empresa de juegos de azar Baloto para engañar ciudadanos. Lo último que se conoció fue una imagen hecha con inteligencia artificial en la cual una mujer aparece con una enorme tarjeta en la que dice que se ganó 95 millones de pesos.



¿Qué es Baloto Casino?

La estrategia de los estafadores es invitar a las personas a descargar una aplicación llamada Baloto Casino, en la cual las víctimas tienen que inscribirse y les prometen un bono de hasta 6.700.000 pesos, además de 500 giros.

Ni Noticias Caracol ni Baloto están publicitando ninguna aplicación conocida como Baloto Casino, por lo que se le hace el llamado a los ciudadanos y usuarios de redes sociales para que no caigan en este tipo de estafas.

Además, se invita a los usuarios a denunciar este tipo de prácticas ilegales ante las autoridades correspondientes.



¿Cómo no caer en estafas digitales?

En el entorno digital actual, es fundamental que cualquier usuario adopte hábitos que le permitan evitar caer en estafas en línea. Para lograrlo, resulta clave que mantenga una postura de desconfianza saludable ante mensajes inesperados, especialmente aquellos que solicitan información personal o financiera. También debe verificar siempre la autenticidad de correos, enlaces o sitios web, revisando detalles como la dirección del remitente, el dominio y la presencia de errores de redacción, señales comunes de fraude.

Asimismo, se recomienda que el usuario active la verificación en dos pasos en todas sus cuentas, ya que esta capa adicional de seguridad dificulta el acceso a terceros malintencionados. Otra práctica esencial es evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones sensibles, pues estas conexiones pueden ser vulnerables a interceptaciones. En caso de recibir ofertas demasiado buenas para ser verdad, concursos inesperados o solicitudes urgentes, conviene detenerse, analizar y buscar información adicional antes de actuar.

Por último, es importante que mantenga actualizados sus dispositivos y utilice contraseñas robustas y únicas. La educación continua en temas de ciberseguridad también desempeña un papel crucial: cuanto mayor sea su conocimiento, menores serán las probabilidades de ser víctima de fraudes digitales.

