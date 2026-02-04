En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
REUNIÓN PETRO-TRUMP
LLUVIAS EN COLOMBIA
VENEZUELA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Publicidad de Baloto Casino es falsa: ¿qué es y cómo están estafando con este anuncio?

Publicidad de Baloto Casino es falsa: ¿qué es y cómo están estafando con este anuncio?

A través de redes sociales se está compartiendo una imagen en la que se usan las marcas de Noticias Caracol y Baloto para estafar ciudadanos. Entérese de qué se trata.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Publicidad de Baloto Casino es falsa: ¿qué es y cómo están estafando con este anuncio fraudulento?
Publicidad falsa -
Redes sociales

Personas inescrupulosas están utilizando la imagen de Noticias Caracol y de la empresa de juegos de azar Baloto para engañar ciudadanos. Lo último que se conoció fue una imagen hecha con inteligencia artificial en la cual una mujer aparece con una enorme tarjeta en la que dice que se ganó 95 millones de pesos.

¿Qué es Baloto Casino?

La estrategia de los estafadores es invitar a las personas a descargar una aplicación llamada Baloto Casino, en la cual las víctimas tienen que inscribirse y les prometen un bono de hasta 6.700.000 pesos, además de 500 giros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Ni Noticias Caracol ni Baloto están publicitando ninguna aplicación conocida como Baloto Casino, por lo que se le hace el llamado a los ciudadanos y usuarios de redes sociales para que no caigan en este tipo de estafas.

Últimas Noticias

  1. Adiós a dos prestigiosos colegios de Bogotá como se conocían: ahora serán uno solo
    Redes sociales
    BOGOTÁ

    Adiós a dos prestigiosos colegios de Bogotá como se conocían: ahora serán uno solo

  2. Lista de vehículos que sí podrán circular en el primer Día sin carro y sin moto en Bogotá de 2026
    Colprensa
    BOGOTÁ

    Alcaldía de Bogotá aclaró cómo funcionará pico y placa solidario en el Día sin carro y sin moto

Además, se invita a los usuarios a denunciar este tipo de prácticas ilegales ante las autoridades correspondientes.

Baloto Casino
Publicidad falsas
Redes sociales

Publicidad

¿Cómo no caer en estafas digitales?

En el entorno digital actual, es fundamental que cualquier usuario adopte hábitos que le permitan evitar caer en estafas en línea. Para lograrlo, resulta clave que mantenga una postura de desconfianza saludable ante mensajes inesperados, especialmente aquellos que solicitan información personal o financiera. También debe verificar siempre la autenticidad de correos, enlaces o sitios web, revisando detalles como la dirección del remitente, el dominio y la presencia de errores de redacción, señales comunes de fraude.

Asimismo, se recomienda que el usuario active la verificación en dos pasos en todas sus cuentas, ya que esta capa adicional de seguridad dificulta el acceso a terceros malintencionados. Otra práctica esencial es evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones sensibles, pues estas conexiones pueden ser vulnerables a interceptaciones. En caso de recibir ofertas demasiado buenas para ser verdad, concursos inesperados o solicitudes urgentes, conviene detenerse, analizar y buscar información adicional antes de actuar.

Publicidad

Por último, es importante que mantenga actualizados sus dispositivos y utilice contraseñas robustas y únicas. La educación continua en temas de ciberseguridad también desempeña un papel crucial: cuanto mayor sea su conocimiento, menores serán las probabilidades de ser víctima de fraudes digitales.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estafas

Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad