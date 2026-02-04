Así puede consultar el mapa de lluvias en tiempo real en Bogotá: link y paso a paso

Durante los últimos días, Colombia se encuentra atravesando condiciones climáticas complejas, marcadas por lluvias intensas, tormentas e inundaciones en varias regiones del país. Bogotá no ha sido la excepción y los cambios bruscos en el estado del tiempo han generado afectaciones en la movilidad, el sistema de drenaje y algunos sectores residenciales, especialmente durante las horas de mayor precipitación.



Ante este panorama, contar con información confiable y en tiempo real sobre dónde está lloviendo en la capital se ha convertido en una herramienta clave tanto para la ciudadanía como para las autoridades. En este contexto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) pone a disposición de los ciudadanos una plataforma digital que permite consultar el mapa de lluvias en tiempo real en Bogotá, con datos actualizados provenientes de su red oficial de monitoreo.



¿Cómo funciona el monitoreo de lluvias en Bogotá?

El IDIGER cuenta con un conjunto de estaciones hidrometeorológicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, las cuales registran información en superficie relacionada con las condiciones del clima. Estas estaciones recopilan datos como precipitación, temperatura, viento, humedad y niveles de los cauces, información fundamental para anticipar riesgos asociados a inundaciones y otros eventos climáticos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Toda esta información se consolida y se visualiza a través del Sistema de Alerta Bogotá (SAB), una herramienta disponible para el público que permite hacer seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas de la ciudad.



Paso a paso para consultar el mapa de lluvias en tiempo real

Consultar el mapa de lluvias en Bogotá es un proceso sencillo y gratuito. Para hacerlo, los ciudadanos deben seguir estos pasos:



Ingresar a la página oficial del IDIGER a través del sitio web www.idiger.gov.co. Una vez en el portal, buscar y hacer clic en la opción Sistema de Alerta Bogotá (SAB). Dentro de esta plataforma, se despliega un mapa interactivo con información hidrometeorológica en tiempo real. Ubicar la casilla denominada “Monitoreo en tiempo real”. Allí, el usuario puede seleccionar la variable que desea consultar: lluvia, temperatura, viento, humedad o niveles de cauces.

Al elegir la opción de lluvia, el mapa muestra distintos íconos con forma de triángulo, los cuales representan las estaciones de medición y permiten identificar el acumulado de precipitaciones registrado en cada zona de la ciudad. Esta visualización facilita reconocer en qué localidades se están presentando lluvias más intensas y en cuáles las condiciones son más estables.

Para acceder al mapa de lluvias haga click aquí



¿Por qué es importante consultar el mapa de lluvias?

El acceso a esta información en tiempo real resulta especialmente útil para planificar desplazamientos, tomar decisiones preventivas y reducir la exposición a riesgos. Conductores, peatones y usuarios del transporte público pueden anticipar zonas con alta precipitación y evitar sectores propensos a inundaciones o encharcamientos.



Además, el monitoreo constante permite a las comunidades estar atentas a posibles emergencias relacionadas con el aumento de los niveles de los cuerpos de agua o movimientos en masa derivados de la saturación del suelo.



El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realiza seguimiento permanente de las condiciones hidrometeorológicas y se mantiene activo brindando asistencia profesional y técnica ante los eventos de emergencia que se presenten por lluvias, inundaciones o movimientos en masa.

Publicidad

Entre las recomendaciones generales se encuentra mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

En caso de emergencias relacionadas con afectaciones por lluvias en Bogotá, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123 para la atención oportuna de estos eventos.

Publicidad

En una ciudad donde las lluvias pueden variar significativamente de una localidad a otra, el mapa de lluvias en tiempo real del IDIGER se consolida como una herramienta fundamental de prevención y autoprotección.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co