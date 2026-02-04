En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEO | Grave accidente en Chapinero deja un muerto y provoca cierres viales en Bogotá

VIDEO | Grave accidente en Chapinero deja un muerto y provoca cierres viales en Bogotá

El hecho obligó al cierre de vías y a la implementación de desvíos mientras las autoridades atienden la emergencia. Hay también varios lesionados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 4 de feb, 2026
VIDEO | Grave accidente en Chapinero deja un muerto y provoca cierres viales en Bogotá
Grave accidente en Chapinero deja un muerto y provoca cierres viales en Bogotá. -
La movilidad en Bogotá se vio seriamente afectada durante la tarde de este miércoles 4 de febrero por un accidente de tránsito registrado en la calle 63 con carrera 17, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el conductor de un vehículo particular habría cruzado un semáforo en rojo, impactando primero a un motociclista y, posteriormente, a varios peatones que se movilizaban por la zona.

