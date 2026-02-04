VIDEO | Grave accidente en Chapinero deja un muerto y provoca cierres viales en Bogotá

La movilidad en Bogotá se vio seriamente afectada durante la tarde de este miércoles 4 de febrero por un accidente de tránsito registrado en la calle 63 con carrera 17, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el conductor de un vehículo particular habría cruzado un semáforo en rojo, impactando primero a un motociclista y, posteriormente, a varios peatones que se movilizaban por la zona.

#LoÚltimo | Grave accidente en Bogotá. Un vehículo estrelló a un motociclista y, posteriormente, a tres peatones que transitaban por el andén en la calle 63 con carrera 17. Una adulta mayor murió y dos menores de edad, que acompañaban a la mujer, resultaron heridos.



Siga la… pic.twitter.com/pVvLuBr56y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 4, 2026