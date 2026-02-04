Gobernador de Córdoba cuenta cómo rescataron a motociclista arrastrado por río: “Me tiré del carro”

En medio del grave panorama invernal que atraviesa Colombia, Córdoba es uno de los departamentos más golpeados por la emergencia. Allí, 22 municipios han reportado daños por las crecientes y la lluvia incesante. (Lea también: Los estragos que deja el impacto del frente frío en Colombia: "Más de 27.000 familias afectadas")

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Solo en el barrio Nuevo Milenio, en Montería, más de mil familias están damnificadas por las inundaciones luego de que el agua se metiera en sus casas y dañara electrodomésticos y enseres. Los habitantes afirman que no habían visto un invierno igual en por lo menos 50 años. Por eso se turnan entre ellos para dormir y quienes hacen vigilia alertan a los vecinos en caso de que el río se siga desbordando.

Las anegaciones se han dado por el desbordamiento del río Sinú y el embalse de Urrá, que ha alcanzado niveles muy altos.



“No quería soltar la moto”

En medio de tantas emergencias que se viven en el departamento de Córdoba, su gobernador, Erasmo Zuleta, ayudó a salvar a un motociclista que era arrastrado por una creciente.



El mandatario había estado todo el día con su equipo en Montelíbano entregando ayuda humanitaria. También recorrió Puerto Libertador y Canalete.



En su relato en Noticias Caracol, dijo que “cuando vamos de camino de Montelíbano hacia La Apartada me encontré un camión del Ejército, los vi ahí parados y les pregunté qué les estaba pasando. Los del Ejército tenían temor de pasar porque la fuerza del agua estaba muy fuerte sobre la carretera. Yo me fui delante de ellos para bloquearles un poco el chorro del agua”, proveniente del río San Jorge que se había desbordado.

Publicidad

“Cuando voy delante de ellos, comienzo a ver que un muchacho de una moto comienza a pitarme, pero yo no entendía qué era, por qué pitaba. Miré hacia la derecha y de pronto debajo de la carretera veo un casco blanco” y ahí se dio cuenta de lo que ocurría, comentó.

Recordó que “iba sin zapatos porque ya yo venía de regreso para Montería. Mi reacción fue tirarme del carro” y al hacerlo “fui a buscar a los muchachos del Ejército, pero estaban como ocho carros atrás y los policías del esquema mío se tiran”.

Publicidad

Decidió entonces cortar “el cinturón de seguridad y ahí ayudamos al muchacho”.

Según el gobernador de Córdoba, “no quería soltar la moto, pero yo le dije que aquí nosotros se la regalamos, aquí los cordobeses tienen un corazón muy amplio y ya recaudamos los fondos para regalarle la moto a Jesús”, nombre del motociclista.

Comentó que “estamos esperando que llegue de Montelíbano” para poder darle el dinero para su vehículo.

“Le doy gracias a Dios, me utilizó para poder salvar una vida de un joven de 28 años aferrado a lo material. Eso es lo que está viviendo hoy nuestro departamento: miles de familias que se aferran a lo material, que se aferran a sus casas, que se aferran a sus cultivos, a sus vaquitas, sus gallinas, a todo lo material y a sus cosas porque han durado tantos años trabajando”, describió.



La ayuda que necesitan en Córdoba

Los habitantes claman por ayuda. Algunos, por las inundaciones, dicen que perdieron todo en un solo día. (Lea también: ¿Por qué llueve tanto en Colombia? Las imágenes que muestran el preocupante fenómeno)

Publicidad

Se reciben donaciones de: ollas para cocinar en comunidad, proteínas no perecederas, granos, azúcar, aceite, sal, elementos de aseo personal y doméstico, toldillos para protegerse de insectos.

Otros departamentos que padecen por los estragos del frente frío son: Cauca, Antioquia y Nariño.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co