Polémica por fallas en gramilla de El Campín que llevó a suspender 3 partidos: Dimayor se pronunció

El mal estado en la gramilla del estadio El Campín llevó a que se aplazaron tres juegos: Millonarios-Pereira, Santa Fe-Nacional y Fortaleza-América. (Lea también: Presidente de Santa Fe, tajante sobre el uso que se le da a El Campín: "Se volvió negocio")

Zonas desiguales, sectores sin césped, pérdida de firmeza en el terreno, son algunos de los evidentes daños en la grama del espacio deportivo, casa de los equipos bogotanos y escenario de algunos conciertos.



¿Se está sobreutilizando la cancha de El Campín para conciertos?

En 2025 se realizaron 19 presentaciones, con cerca de 720.000 asistentes. Además, hubo 71 partidos de fútbol, con 1.285.000 asistentes. Muchos dicen que esta es la razón del desgaste de la gramilla.

De acuerdo con lo que Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, concesionario responsable de construir el nuevo estadio El Campín, le dijo a Noticias Caracol, “por eso hicimos el proceso de hibridación. Lo que permite es tener una grama mucho más consolidada, pero desafortunadamente los tiempos no se han dado como esperábamos y en eso obviamente asumimos plena responsabilidad de que no hemos cumplido con el tiempo la hibridación como lo teníamos pensado”.



Señaló que esperaban tener la cancha lista, teniendo en cuenta que enero, “como lo es típicamente en Bogotá, (era) un mes seco, en donde obviamente la grama pudiera surtir su proceso y llegar rápidamente nuevamente estar completamente poblada. Desafortunadamente hemos tenido una ola invernal compleja”. (Lea también: Los estragos que deja el impacto del frente frío en Colombia: "Más de 27.000 familias afectadas")



Ante el retraso, Hoyos expresó que “dentro de las medidas que tomamos con el IDRD, en estos 27 días de febrero no vamos a tener ningún concierto”.

“Somos conscientes y sé lo importante que es para los hinchas, para los equipos de fútbol, para los jugadores, para los medios, para todo el mundo y para nosotros tener el estadio El Campín a tope, es nuestra principal prioridad y que la grama esté en las condiciones que necesitamos, es lo que nos trasnocha y en lo que estamos dedicados full time”, añadió.

Asimismo, dijo que para la suspensión de los partidos “nos comunicamos con los equipos y con la Dimayor diciéndoles que obviamente dadas las condiciones climáticas que se vienen esta semana, cargar la cancha con tres partidos adicionales, que no es que se cancelaron, sino se aplazan, definitivamente nos ponía en un riesgo, inclusive mayor, y que este espacio de tiempo que le vamos a dar a la cancha de estos 10, 12 días que vamos a tener hasta el próximo partido, es un espacio perfecto para poder soportar el tema del clima y darle ese proceso de maduración final que nos han dicho los expertos que se necesita para poder tener la cancha con los estándares que queremos”.

No obstante, la Dimayor emitió un comunicado indicando que el aplazamiento de los juegos “se debe a una decisión única y exclusiva de la DIMAYOR, prohibiendo que se disputen partidos en este escenario. Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín”.

Asimismo, pidió a Sencia que “tenga la dignidad y el carácter de cancelar el concierto que tienen planificado para el 28 de febrero. (…) De nada servirá aplazar estos partidos buscando recuperar el campo de juego, si después se tendrá un concierto que lo dejará en las mismas o peores condiciones en que se encuentra actualmente”. (Lea también: "Necesitamos un plan de choque de Sencia, ese fue un requerimiento para mejorar la cancha")



¿En qué consiste la recuperación de la gramilla en El Campín?

De acuerdo con Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, “necesitamos colocar nueva grama. Por todo el perímetro del costado norte, oriental y sur, atrás de la línea de juego, es grama con el mismo sistema híbrido y lo tenemos como una especie de vivero. Cuando tenemos este tipo de situaciones, sacamos el material que de pronto esté dañado y reemplazamos con uno nuevo que está perfectamente también con el mismo sistema de híbrido. Eso siempre se planea de esta manera para que cuando uno tenga este tipo de situaciones pueda reaccionar”.

Precisó que “donde tuvimos el daño más grande ya quedó listo, ya quedó reemplazado. Simplemente hay que darle una espera de unos días para que ella termine de sentarse, que esté ya integrado totalmente para ya poder empezar después a pasarse su máquina podadora normal. Vamos a hacer un proceso muy importante que es abonar el campo, aplicarle fertilizantes, alimento para que ella siga su proceso de crecimiento normal”.

