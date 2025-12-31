En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Temblor en Colombia en la tarde de este miércoles 31 de diciembre de 2025: se registró en Putumayo

Un temblor se registró en Colombia en la tarde de este miércoles 31 de diciembre de 2025. El evento sísmico se dio en el departamento del Putumayo con una profundidad superficial.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 31 de dic, 2025
El Servicio Geológico Colombiano informó sobre el temblor.
SGC/Archivo

