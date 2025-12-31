Temblor en Colombia en la tarde de este miércoles 31 de diciembre de 2025: se registró en Putumayo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico con epicentro en el municipio de San Francisco, ubicado en el departamento del Putumayo. El movimiento telúrico, que ocurrió a las 15:19 hora local, tuvo una magnitud de 3.2 y una profundidad catalogada como superficial.

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la entidad, el sismo se localizó exactamente a 5 kilómetros del casco urbano de San Francisco, con coordenadas geográficas de latitud 1.17 y longitud -76.84. A pesar de su baja magnitud en comparación con eventos de gran escala, el hecho de que su profundidad fuera menor a 30 kilómetros permitió que fuera percibido con claridad en los municipios aledaños.



Detalles del epicentro y zonas de influencia

El epicentro se situó en una zona de transición entre la región andina y la Amazonía colombiana. Según el mapa de intensidad y ubicación del SGC, las áreas donde el sismo tuvo mayor probabilidad de ser sentido incluyen:



San Francisco y Sibundoy (Putumayo): Por su cercanía inmediata al punto de origen.

Por su cercanía inmediata al punto de origen. Mocoa (Putumayo): La capital departamental, situada a pocos kilómetros del epicentro.

La capital departamental, situada a pocos kilómetros del epicentro. Pasto (Nariño): Debido a la propagación de las ondas hacia el occidente por la Cordillera de los Andes.

Debido a la propagación de las ondas hacia el occidente por la Cordillera de los Andes. Florencia (Caquetá) y Popayán (Cauca): Donde la red de estaciones captó la energía del movimiento de manera leve.

Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de socorro no han reportado daños materiales ni personas lesionadas. El SGC recordó que la información proporcionada en los boletines preliminares está sujeta a cambios técnicos a medida que se procesan más datos de la red sismológica nacional.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país con una actividad sísmica excepcionalmente alta. Según el SGC, en el territorio nacional ocurren, en promedio, unos 2.500 sismos al mes (cerca de 80 al día), aunque la gran mayoría son imperceptibles para el ser humano. Esta realidad se debe a la compleja ubicación geológica del país.

Colombia se encuentra en una zona de convergencia de tres placas tectónicas principales:



Placa de Nazca: Ubicada en el Océano Pacífico, que se desplaza hacia el este. Placa Suramericana: Sobre la cual se encuentra la mayor parte del continente y se desplaza hacia el oeste. Placa del Caribe: Situada al norte del país.

Este fenómeno, conocido como subducción (donde una placa se introduce debajo de otra), genera una enorme acumulación de energía y presión en la corteza terrestre. Cuando esa presión supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura que libera energía en forma de ondas sísmicas.

Además, el país está atravesado por una red de fallas geológicas activas, como el sistema de fallas del Borde Llanero y las fallas asociadas a la cordillera de los Andes. En el caso específico del sur del país, como en Putumayo y Nariño, la interacción entre la placa de Nazca y el bloque andino es la principal responsable de la sismicidad frecuente.

Un aspecto técnico relevante de este sismo es su carácter superficial. En sismología, un evento se considera superficial cuando ocurre a menos de 30 kilómetros de profundidad. Estos sismos suelen ser más "sentidos" por la población local que aquellos que ocurren a profundidades intermedias (70-150 km), ya que la energía recorre menos distancia hasta llegar a la superficie y se disipa menos. El Servicio Geológico Colombiano continúa con el monitoreo 24/7 a través de sus estaciones distribuidas en todo el país para garantizar que la ciudadanía reciba información oportuna y técnica ante cualquier eventualidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.