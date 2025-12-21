Temblor en Colombia este domingo 21 de diciembre: se registró en el departamento del Huila

En la mañana de este domingo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un temblor de magnitud 4.6, aunque inicialmente reportado de 4.4, que tuvo como epicentro el departamento del Huila, generando reportes de percepción en varias ciudades del centro y suroccidente de Colombia.

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la entidad técnica, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:05 de la mañana. El epicentro se localizó exactamente a 4 kilómetros de la ciudad de Neiva, la capital del departamento. Los datos instrumentales precisaron una latitud de 2.97 y una longitud de -75.28, con una profundidad de 34 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de profundidad intermedia-superficial. Más temprano este domingo, específicamente a las 5:00 de la mañana, se registró un temblor en la zona de Tufiño - Carchi, en zona fronteriza de Ecuador y Colombia con una magnitud de 3,0.



Localización y percepción del temblor

Debido a la cercanía del epicentro con zonas densamente pobladas y su profundidad relativamente baja, el sismo fue percibido con claridad en la capital del Huila. El mapa de estaciones del SGC muestra una cobertura que abarca desde el centro del país hasta el piedemonte llanero.



Además de Neiva, el reporte de estaciones indica que las ondas sísmicas fueron captadas en ciudades principales como Ibagué, Armenia, Popayán y Florencia. En Bogotá y Villavicencio, situadas a mayor distancia, también se pudo haber sentido el movimiento. Las autoridades locales de gestión del riesgo no han reportado daños estructurales de consideración ni personas lesionadas en el casco urbano de Neiva y municipios aledaños.



¿Por qué Colombia es un país sísmicamente activo?

La ocurrencia de este temblor en el Huila no es un hecho aislado, sino que responde a la compleja configuración geológica del territorio colombiano. Colombia se encuentra ubicada en una de las zonas de mayor actividad tectónica del mundo: la esquina noroccidental de Suramérica.



La sismicidad en el país se explica principalmente por la interacción de tres grandes placas tectónicas:

La Placa de Nazca: Ubicada en el Océano Pacífico, esta placa se desplaza hacia el este y se "introduce" (proceso de subducción) debajo de la Placa Sudamericana.

Esta interacción constante genera una acumulación masiva de energía en la corteza terrestre que se libera periódicamente en forma de sismos. Adicionalmente, el país está atravesado por sistemas de fallas geológicas activas que segmentan el territorio. En el caso específico del departamento del Huila, la región se ve influenciada por el Sistema de Fallas de Algeciras, una estructura que recorre el flanco oriental de la Cordillera Oriental y que es responsable de gran parte de la actividad sísmica en el valle del río Magdalena.



Frecuencia y monitoreo de los temblores en Colombia

Según datos del SGC, en Colombia se registran, en promedio, unos 2.500 sismos al mes. Sin embargo, la gran mayoría de estos son de magnitudes tan bajas que resultan imperceptibles para los seres humanos y solo pueden ser detectados por los sismógrafos de alta sensibilidad instalados en todo el país.

Eventos como el de esta mañana, con magnitud 4.4, entran en el rango de sismos que son "sentidos ampliamente", pero que rara vez generan consecuencias graves si las construcciones cumplen con las normas de sismo-resistencia vigentes. El SGC recordó que la información proporcionada en sus boletines iniciales está sujeta a cambios técnicos a medida que se procesan más datos de la red nacional de estaciones.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.