Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor en Colombia este domingo 21 de diciembre: se registró en el departamento del Huila

Temblor en Colombia este domingo 21 de diciembre: se registró en el departamento del Huila

Un temblor en Colombia se reportó sobre las 9:00 de la mañana de este domingo 21 de diciembre. El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer los detalles de epicentro, magnitud y profundidad del movimiento telúrico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 21 de dic, 2025
El sismo se registró sobre las 9:00 a. m. de este domingo.
Archivo/SGC

