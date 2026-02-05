Esto se sabe de mujer que murió en trágico accidente en Chapinero, en Bogotá: fue arrollada por moto

Un fuerte choque múltiple conmocionó a la localidad de Chapinero, nororiente de Bogotá, en la tarde del miércoles 4 de febrero. Un vehículo negro que, según se ve en imágenes captadas por cámaras de seguridad, se pasó un semáforo en rojo, chocó contra una motocicleta que iba pasando por la intersección. Esta, segundos después, arrolló a tres personas que iban pasando la calle, entre ellas, una adulta mayor que falleció tras el siniestro.

En otro video que se difundió de cámaras de seguridad se ve cómo la motocicleta, empujada a gran velocidad, arrolló a las tres personas. El accidente ocurrió sobre la calle 63 con carrera 17, y el lugar fue acordonado mientras se realizaban las investigaciones y el levantamiento del cuerpo, por lo que el tránsito fue restringido por unas horas.



"Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste, arrolló a tres peatones que pasaban por el lugar", aseguró para Noticias Caracol el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, quien atendió la emergencia.



El sargento añadió que el fuerte impacto afectó una edificación, luego de que el poste con el que colisionó la motocicleta cayera sobre la vivienda. Esto generó una fuga de gas, por lo que los bomberos y funcionarios de Codensa acudieron al lugar para evaluar los riesgos. También, con ayuda de la Secretaría de Saluid, ayudaron a trasladar a las tres personas heridas a la Clínica del Country, entre ellas dos menores de edad que acompañaban a la mujer que falleció.



¿Qué se sabe de la mujer víctima de trágico accidente en Bogotá?

El sargento confirmó que la mujer tenía 68 años e iba acompañada de un niño de 6 años y una niña de 11 años, quienes "afortunadamente se encuentran bien". Al parecer, eran sus nietos. Además, se dice que la víctima habría alcanzado a empujar a los menores al otro lado de la acera para que no fueran impactados directamente por la motocicleta.

Aunque los hechos aún son materia de investigación, las autoridades descartaron que el conductor del vehículo estuviera bajo los efectos del alcohol, por lo que se está determinando si perdió el control del vehículo por exceso de velocidad, por una falla mecánica, entre otros factores que pudieron haber incidido. Según CityTv, el conductor tendría 20 años, y en el momento del choque iría acompañado de otro joven de 19 años.

De acuerdo con el Observatorio de Movilidad del Distrito, en el 2025 murieron 562 personas por siniestros viales en Bogotá. De estas, 251 son motociclistas, seguidas de peatones (213), ciclistas (58), pasajeros (17) y conductores (13). Las autoridades recomiendan a los usuarios no exceder los límites de velocidad, un factor determinante en la gravedad de los siniestros, y cumplir las normas y las señales de tránsito.

