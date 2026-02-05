Revelan nuevo video de grave accidente en Chapinero, en Bogotá, que dejó mujer muerta y tres heridos

Una mujer de 68 años falleció luego de ser violentamente arrollada por una motocicleta, que minutos antes había chocado con un vehículo en Chapinero, nororiente de Bogotá. La víctima iba acompañada por dos menores, un niño de 6 años y una niña de 11, quienes resultaron heridos. Mientras las autoridades recolectan pistas para determinar las causas del siniestro, en últimas horas se ha conocido un nuevo video de cámaras de seguridad que registró la gravedad del choque.

El accidente ocurrió sobre la calle 63 con carrera 17, en la tarde de este miércoles 4 de febrero. La información preliminar de las autoridades indica que el conductor del vehículo particular habría cruzado un semáforo en rojo, impactando primero a un motociclista y, posteriormente, a la mujer y los menores, quienes se movilizaban como peatones por la zona.



El choque múltiple causó que la zona fuera acordonada mientras las Unidades de Criminalística hacían el levantamiento del cuerpo. En el nuevo clip, se ve cómo la motocicleta avanza a alta velocidad y arrolla a los peatones. Cabe resalta que, en un video de otro angulo anteriormente difundido, se veía cómo el vehículo que iba detrás de la motocicleta se pasó el semáforo en rojo y colisionó en la intersección con la moto.



"Un vehículo particular, al parecer, perdió el control, arrolló un motociclista, colisionó contra un poste, arrolló a tres peatones que pasaban por el lugar, entre ellos una señora de 68 años, dos menores, un niño de 6 años y una niña de 11 años que afortunadamente se encuentran bien y la persona adulta que los acompañaba, que al parecer es la abuelita de los menores, perdió la vida en el lugar", aseguró para Noticias Caracol el sargento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Bogotá, quien atendió la emergencia.

Los dos menores y una de las personas que viajaba en la motocicleta fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que el Distrito está acompañando a las personas afectadas y a sus familias. Asimismo, confirmó que se inició el proceso judicial correspondiente para establecer las responsabilidades del hecho.

Del conductor del vehículo se ha conocido únicamente, según CityTv, que tendría 20 años, y en el momento del choque iría acompañado de otro joven de 19 años. Aparentemente, no iba bajo el efecto del alcohol, y la pérdida del control del vehículo se debió a otros factores como el exceso de la velocidad, una falla mecánica, entre otros. Sin embargo, todo es aún materia de investigación.

El comandante Lara agregó que, además de atender a las víctimas del accidente, tuvieron que controlar una fuga de gas: "Inicialmente al llegar apoyamos las entidades de Secretaría de Salud para la atención de del motociclista que se encontraba lesionado y de los menores. Ellos fueron trasladados por los recursos de Secretaría de Salud a la Clínica Al Country. Y tuvimos que controlar una fuga de gas que se ocasionó con el accidente por el daño en la cometida del gas natural de la edificación y estamos en este momento asegurando con Codensa el riesgo que se nos generó con el poste que se volcó sobre la edificación".

VIDEO | Grave accidente en Chapinero dejó un muerto y provocó cierres viales.



