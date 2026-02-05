Avión de Latam que cubría ruta Bogotá–Cali volvió a El Dorado por reporte de humo

Un vuelo de Latam Airlines que cubría la ruta entre Bogotá y Cali tuvo que regresar al Aeropuerto El Dorado poco después de despegar, luego de que se reportara una situación anormal relacionada con uno de los sistemas de la aeronave. El hecho ocurrió durante la fase de ascenso y obligó a la tripulación a activar los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Reportaron humo y olor a quemado en vuelo de Latam

De acuerdo con la información conocida, en la cabina se registraron reportes de humo y una indicación fuera de lo normal en uno de los sistemas del avión. Ante esta situación, los pilotos tomaron la decisión de retornar a Bogotá como medida preventiva, priorizando la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

El vuelo, identificado como LA4051, solicitó prioridad a los controladores de tránsito aéreo para realizar el regreso al aeropuerto del que había salido minutos antes. La aeronave realizó la aproximación y el aterrizaje sin incidentes adicionales, bajo la supervisión de las autoridades aeroportuarias y los equipos de emergencia, como parte de los procedimientos habituales en estos casos.



#SUSTO 🚨 Hace pocos mins se reportó una emergencia en el vuelo de LATAM 4051 *Bogotá-Cali). Tras el despegue se reportó humo en una turbina, olor a quemado y fuertes jalones. Pasajeros vivieron momentos de pánico y la tripulación regresó de inmediato a arpto/El Dorado de Bogotá. pic.twitter.com/7NSZzYWveq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 5, 2026

Tras el aterrizaje, los pasajeros fueron desembarcados y recibieron información sobre la situación. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones durante la maniobra de aterrizaje. El avión quedó en plataforma para ser revisado por el equipo técnico de la aerolínea, encargado de evaluar el sistema que presentó la indicación anormal.

Mientras se adelantaban las verificaciones técnicas, Latam informó que los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo con destino a Cali, programado para salir más tarde desde el mismo aeropuerto. La aerolínea activó sus planes de atención al cliente para garantizar la continuidad del viaje.

Este tipo de situaciones, aunque poco frecuentes, hacen parte de los protocolos de seguridad de la aviación comercial. Las aerolíneas cuentan con procedimientos claros que permiten tomar decisiones oportunas cuando se detecta cualquier anomalía durante las diferentes fases del vuelo. El regreso del avión a El Dorado permitió atender el inconveniente sin mayores consecuencias y aseguró que la operación se realizara bajo condiciones controladas, cumpliendo con los estándares de seguridad establecidos para el transporte aéreo.



Latam Airlines Colombia se pronunció sobre incidente

La aerolínea emitió un comunicado explicando lo siguiente: "Latam Airlines Colombia informa que durante la fase de ascenso del vuelo LA4051 se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión, generando la decisión por parte de la tripulación de regresar al aeropuerto de Bogotá. Para ese retorno se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo y se efectuó una aproximación y aterrizaje sin ninguna novedad".

"El sistema afectado está siendo revisado por parte del área de mantenimiento y los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", concluyó.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL