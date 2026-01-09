Mujer denuncia que fue víctima de acoso durante un vuelo de Avianca: aerolínea se pronunció

Un nuevo caso de presunto acoso sexual, ocurrido durante un viaje en avión de Avianca, causó indignación en redes sociales, luego de la denuncia conocida en redes sociales de una mujer que asegura haber sido víctima de un hombre que la habría besado sin su conocimiento. La pasajera, del vuelo AV222 con destino a Boston, reportó a la aerolínea que un hombre desconocido se le acercó mientras dormía y la besó.

De acuerdo con el testimonio, el hecho ocurrió durante la noche - no se tiene certeza de la fecha exacta -, cuando la mujer se encontraba descansando en su asiento. Fue una cuenta de X la que dio a conocer que la pasajera se despertó al sentir contacto físico en su rostro y se percató de que el hombre que viajaba a su lado la estaba besando. Tras reaccionar, notificó a una integrante de la tripulación sobre lo ocurrido.

La cuenta que dio a conocer el caso señaló que la pasajera "viajó anoche en Avianca a Boston, AV222. Despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida. Cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada". En el video se observa a un individuo que viste una sudadera gris con una letra roja, que es quien la cuenta asegura sería el presunto acosador.



Las imágenes compartidas por la cuenta no muestran el momento del presunto abuso, pero sí el ambiente posterior al reclamo.



Avianca se pronunció sobre denuncia de mujer que dice haber sido acosada

Tras conocerse la denuncia, decenas de usuarios expresaron su rechazo a lo ocurrido y cuestionaron la forma en que fue manejada la situación a bordo. La cuenta de X también expresó con indignación que "Avianca no tiene protocolos de VBG (violencia basada en género)". Además, señaló que previamente la pasajera también activó el debido protocolo de denuncia con Avianca para atender un posible caso de violencia sexual y la aerolínea le contestó que iniciarán una "revisión interna sobre su reporte".



"Queremos asegurarnos de que este tipo de situaciones no se repitan, por lo que iniciaremos una revisión interna sobre su reporte y el manejo del protocolo ante este tipo de situaciones (...) Sra. Ivonne, en este caso, procederemos con la investigación y revisión de su reporte de forma prioritaria y tan pronto como tengamos avances se los estaremos comunicando", se lee en los mensajes de texto de la aerolínea.

Ante la difusión del caso, la aerolínea confirmó a Noticias Caracol que tuvo conocimiento de la denuncia y que inició un proceso interno para esclarecer lo sucedido. "Tan pronto como conocimos el caso, establecimos contacto directo con la pasajera y en este momento nos encontramos adelantando las investigaciones correspondientes", se lee en un comunicado que le hizo llegar a este medio.

Además, la aerolínea también indicó que rechazan "cualquier acto de violencia, acoso o abuso y reafirma su política de Cero Tolerancia ante comportamientos disruptivos y actos que vulneren los derechos humanos". Hasta el momento, la empresa no ha informado si el caso fue puesto en conocimiento de autoridades judiciales ni si el pasajero señalado fue retenido, identificado formalmente o vinculado a un proceso legal.



¿Cómo denunciar abuso sexual?

Cuando una persona es víctima o testigo de abuso sexual en Colombia, debe actuar con rapidez y seguir una ruta oficial para garantizar protección y justicia. Primero, debe asegurar su integridad y, si es posible, acudir de inmediato a un centro médico para recibir atención y preservar evidencias físicas relevantes (como ropa usada durante el ataque). Las líneas de atención que puede usar y están disponibles las 24 horas, son las siguientes:



Línea 155: Línea nacional de orientación a víctimas de violencias que se sientan vulneradas en sus derechos.

Línea nacional de orientación a víctimas de violencias que se sientan vulneradas en sus derechos. Línea de emergencia 123: Línea única de emergencias a nivel nacional.

Línea única de emergencias a nivel nacional. Línea 141: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Línea 122: Fiscalía General de la Nación.

