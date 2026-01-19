Temblor en municipio de Cundinamarca este lunes 19 de enero: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un evento sísmico de magnitud 3.2 con epicentro en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, registrado a las 6:16 de la mañana de este lunes 19 de enero de 2026. El municipio se encuentra a tan solo 90 km de Bogotá.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico se localizó a tan solo 3 kilómetros de la cabecera municipal de Cucunubá. Las coordenadas técnicas suministradas sitúan el evento en la Latitud 5.28 y Longitud -73.78, con una profundidad de 148 kilómetros.



A pesar de que el sismo fue percibido en algunas zonas del centro del país, la profundidad del mismo —catalogada como intermedia— contribuye a que la energía se disipe antes de llegar a la superficie con gran intensidad, lo que reduce la probabilidad de daños estructurales en las poblaciones cercanas como Ubaté, Lenguazaque y Guachetá.



En el lenguaje técnico del SGC, la magnitud (3.2 en este caso) mide la energía liberada en el foco del sismo, mientras que la profundidad es determinante para entender su impacto. Los sismos en Colombia se dividen generalmente en tres categorías según su profundidad:



Superficiales: Menores a 30 km (suelen sentirse con mayor fuerza). Intermedios: Entre 70 y 200 km (como el ocurrido hoy en Cucunubá). Profundos: Mayores a 200 km.

Debido a que el epicentro se situó a 148 km bajo tierra, el área de percepción puede ser más amplia, pero la sacudida en superficie tiende a ser más leve y ondulada que en sismos superficiales.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente activo por su privilegiada —pero compleja— ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra en el punto de encuentro de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.

Esta interacción constante genera una acumulación de energía que se libera periódicamente a través de fallas geológicas. Los principales factores que explican la alta sismicidad en el país son:



Zonas de Subducción: En la costa del Pacífico, la Placa de Nazca se introduce debajo de la Placa Sudamericana. Este proceso de "subducción" es responsable de gran parte de la actividad sísmica y volcánica en el occidente del país.

En la costa del Pacífico, la Placa de Nazca se introduce debajo de la Placa Sudamericana. Este proceso de "subducción" es responsable de gran parte de la actividad sísmica y volcánica en el occidente del país. Fallas Geológicas Activas: El país está atravesado por sistemas de fallas importantes, como la Falla de Romeral, la Falla de Algeciras y la Falla de Bucaramanga-Santa Marta, que se extienden por las tres cordilleras.

El país está atravesado por sistemas de fallas importantes, como la Falla de Romeral, la Falla de Algeciras y la Falla de Bucaramanga-Santa Marta, que se extienden por las tres cordilleras. Nidos Sísmicos: Colombia alberga el "Nido Sísmico de Bucaramanga" (cerca de la Mesa de los Santos), uno de los puntos con mayor concentración de sismos en el mundo. Aunque el evento de hoy en Cucunubá no pertenece estrictamente a ese nido, se encuentra en una zona influenciada por la compleja tectónica del Altiplano Cundiboyacense.

El SGC recuerda a la población que, aunque Colombia registra en promedio 2.500 sismos al mes, la gran mayoría son imperceptibles. La entidad mantiene un monitoreo las 24 horas a través de sus estaciones sismológicas distribuidas por todo el territorio nacional para informar de manera oportuna sobre cualquier novedad.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Los sismos pueden ocurrir sin previo aviso y su impacto puede ser devastador si no se toman las medidas necesarias. Estar preparados antes, saber cómo actuar durante y qué hacer después de un temblor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



Antes del temblor: preparación es clave

Cierre preventivo de servicios básicos

Antes de evacuar su vivienda en caso de sismo, asegúrese de cerrar la llave del gas y desconectar la energía eléctrica bajando los tacos o interruptores. Esto puede evitar fugas, incendios o cortocircuitos durante el movimiento telúrico.



Kit de emergencia siempre a la mano

Prepare con anticipación un kit de supervivencia que contenga artículos esenciales para afrontar la emergencia. Este kit debe incluir:



Radio portátil (preferiblemente de baterías o de manivela)

Pilas de repuesto

Agua potable

Alimentos no perecederos

Medicamentos personales y elementos de primeros auxilios (gasas, desinfectante, analgésicos)

Linterna

Silbato o pito para pedir ayuda

Ropa y calzado accesible

Mantenga un par de zapatos resistentes cerca de su cama o junto a la puerta de salida y no pierda tiempo valioso cambiándose de ropa; evacúe con lo puesto si es necesario, priorizando la rapidez y la seguridad.



Plan de evacuación familiar

Defina rutas de evacuación claras y puntos de encuentro seguros con su familia. Practiquen simulacros con regularidad para que todos sepan cómo actuar. Durante el temblor: protegerse sin entrar en pánico.

Conservar la calma

El miedo puede generar decisiones peligrosas. Lo más importante es mantener la serenidad. Si se encuentra dentro de un edificio, busque refugio inmediato bajo una mesa robusta, un escritorio o en el marco de una puerta interior lejos de ventanas.



Evite estar cerca de objetos peligrosos

Durante el sismo, aléjese de ventanas, espejos, cuadros, estanterías, lámparas colgantes y otros objetos que puedan desprenderse o romperse y causar lesiones.



Evacuar si hay daños visibles

Si el edificio presenta señales de daño estructural evidente o el movimiento es excesivamente fuerte, evacúe con prontitud una vez que haya pasado el temblor principal. Siga las rutas de emergencia establecidas y utilice el lado derecho del camino para facilitar la circulación.



No use el ascensor

Durante un sismo, nunca utilice elevadores. El riesgo de quedar atrapado por cortes de energía o fallos mecánicos es alto. Siempre prefiera las escaleras, bajando con precaución.



Después del temblor: actuar con inteligencia y prevención

Aléjese de zonas de peligro

Una vez en el exterior, manténgase lejos de postes eléctricos, muros agrietados, árboles grandes y estructuras inestables que puedan desplomarse con réplicas.



Espere en zonas seguras

Reúnase en los puntos seguros previamente acordados con su familia. Evite ingresar nuevamente a edificios hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.



Permanezca informado

Escuche los comunicados oficiales por radio, redes sociales verificadas o mensajes institucionales. Siga las recomendaciones de las autoridades locales de gestión del riesgo y emergencias.



Prepárese para réplicas

Los temblores suelen ir seguidos de réplicas. Manténgase alerta y siga las mismas medidas de protección ante nuevos movimientos.



Brinde ayuda si puede

Si está en condiciones, colabore con vecinos o personas mayores que necesiten asistencia. La solidaridad es fundamental en momentos de crisis.

