Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Murió el artista Antonio Samudio, gran referente del arte contemporáneo en Colombia

Murió el artista Antonio Samudio, gran referente del arte contemporáneo en Colombia

La carrera artística de este importante pintor fue catalogada como una de las más relevantes del país.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de feb, 2026
Artista Antonio Samudio
Antonio Samudio se consolidó como un gran referente del arte contemporáneo en Colombia. -
Foto: redes sociales

El conocido artista colombiano Antonio Samudio falleció este domingo 15 de febrero a sus 91 años. Sus obras, consideradas por muchos como piezas clave en la historia del arte contemporáneo nacional, lo consolidaron como uno de los exponentes más importantes del país. El anuncio oficial se divulgó a través de una publicación hecha desde su propia cuenta de Instagram, en la que decenas de usuarios manifestaron sus condolencias.



"Hoy despedimos a Antonio Samudio con tristeza, pero también con una profunda gratitud por todo lo que nos dejó. Su arte, su sensibilidad y su manera de mirar el mundo marcaron a quienes tuvimos la fortuna de conocer su obra y su espíritu creativo. Antonio fue más que un artista: fue una voz generosa, curiosa y comprometida con su tiempo. A través de su trabajo nos invitó a pensar, a sentir y a ver la realidad desde nuevas perspectivas. Celebramos su vida y su legado, que seguirá acompañándonos e inspirándonos. Gracias por tanto, Antonio. Descansa en paz", se lee en el post.

La galería que trabajó con el fallecido, de nombre LGM, también se pronunció tras la muerte del hombre. "Hoy despedimos al maestro Antonio Samudio (1932–2026), nacido en Bogotá, artista fundamental del arte colombiano cuya obra y mirada acompañaron varias generaciones. En LGM Galería tuvimos el privilegio de conocerlo y de trabajar junto a él, de escuchar sus historias y de acercarnos a una práctica artística marcada por la sensibilidad, el rigor y una profunda reflexión sobre la imagen y la memoria. Su trabajo permanece como testimonio de una vida dedicada al arte y como una invitación constante a mirar con atención y curiosidad el mundo que nos rodea. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad artística en este momento", se lee en la reciente publicación.

Samudio y su aporte al grabado colombiano

La técnica más influyente de Samudio fue la del grabado. Gracias a esta, el colombiano se consolidó como un importante referente en Colombia y toda la región. El grabado a buril, es decir, aquel complicado grabado que usa la herramienta de acero (buril) para tallar sobre superficies metálicas, se convirtió en uno de sus fuertes. Inspirado en importantes artistas europeos expertos en esta técnica, Samudio decidió dedicarle gran parte de su vida artística a este tipo de arte.

Acorde con su biografía, realizada por la misma galería LGM, Samudio nació en la ciudad de Bogotá y llevó a cabo estudios de Pintura y Dibujo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los años 1956 y 1957. Ya tiempo después, entre los años 1958 y 1962 estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia. Tras graduarse e iniciar con su camino artístico, Samudio adquirió gran reconocimiento hasta el punto de hacer exposiciones en países de la región y el mundo, entre los que sobresale España, Venezuela, Chile, México y Perú.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

