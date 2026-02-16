Revelan detalle clave en accidente aéreo de Ocaña en el que murió Diógenes Quintero

Han pasado varias semanas desde que aconteció el trágico accidente aéreo en el que murió el representante Diógenes Quintero. En aquel entonces, un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña desapareció de radares y sus escombros fueron hallados, poco tiempo despúes, en cercanías del municipio de La Playa. El trágico incidente ocurrió el pasado 28 de enero y arrebató la vida de 15 personas, incluido el congresista.

Tras las primeras investigaciones, y en una rueda de prensa encabezada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, junto con la Aeronáutica Civíl de Colombia, se dieron a conocer los primeros resultados de la investigación.

En sus declaraciones, la ministra Rojas habló sobre las últimas palabras que se registraron desde la tripulación la aeronave. A pocos minutos del incidente, la tripulación reportó que la nave tripulada se encontraba a 15 millas náuticas; posteriormente, el control aéreo le ordenó a la tripulación cambiar a frecuencias de autoanuncios. "Las últimas palabras registradas en la aeronave fueron a las 16:53, cuando la tripulación reportó que estaban a 15 millas náuticas y el control aéreo le ordenó cambiar a frecuencias de autoanuncios. Hasta ese momento fue esa la única comunicación", dijo la ministra.



Nuevos detalles

Adicionalmente, el Ministerio de Transporte dio a conocer cuáles eran las trazas de velocidades y alturas a las que iba la aeronave antes de accidentarse, detalles clave que serían determinantes en la investigación. Acorde con la evidencia que se tiene hasta el momento, se pudo determinar que la avioneta accidentada iba a 7.900 pies de altura (2.407 metros aproximadamente) y mantenía una velocidad cercana a los 273 nudos (550 kilómetros por hora). Esto, afirma la ministra, indicaría que el avión volaba a una altura inferior a la de las montañas de aquella zona, lo que pudo provocar el siniestro.



"La última traza marcó una velocidad de 234 nudos, un poco menor a la anterior, pero la avioneta estaba a 6.500 pies de altura. La anterior era de 7.900 pies de altura, pero la última traza a 6.500 pies de altura. Eso quiere decir que estaba a una altura inferior a las montañas de esa zona", agregó la ministra.



¿Cómo fue el accidente de la avioneta?

Una aeronave de la compañía Satena, identificada con la matrícula HK4709, sufrió un accidente catastrófico el pasado 28 de enero tras despegar del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta con destino a Ocaña. Tras intensas labores de búsqueda por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y reportes de la comunidad sobre un fuerte estruendo, los restos del aparato fueron localizados en una zona boscosa de la vereda Purasica, en el municipio de La Playa de Belén.



La escena del impacto evidenció la magnitud de la colisión: la estructura de la aeronave quedó totalmente destruida, con el fuselaje fracturado y componentes dispersos entre la vegetación circundante.El Ministerio de Transporte ratificó el fallecimiento de los 15 ocupantes (dos tripulantes y 13 pasajeros). Entre las víctimas se encuentran figuras públicas de relevancia regional y nacional, tales como:



Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara.

Carlos Salcedo, candidato a las curules de paz.

Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña, junto a su cónyuge.

Natalia Cristina Acosta, asistente legislativa.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, expresó sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas, declarando el luto nacional ante la tragedia. Por su parte, la Aeronáutica Civil, bajo la dirección del coronel Álvaro Bello, hizo inicialmente una fase de recolección de pruebas físicas y datos operativos. Los puntos clave de la investigación incluyeron:



Condiciones meteorológicas: inicialmente se identificaron factores climáticos adversos permanentes en el área del siniestro.

Falla de dispositivos: el localizador de emergencia (ELT) de la aeronave no se activó durante el impacto.

Historial de la aeronave: el avión, fabricado en 1995, contaba con aproximadamente 32.000 horas de vuelo y mantenía sus certificados de operación vigentes y motores dentro de los límites de servicio técnico.

