Gio habló de su tensa relación con Zambrano en el Desafío Siglo XXI: "Es alguien egocéntrico”

El más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, Gio, abrió su corazón en el programa Lo Más Viral, donde habló de su paso por el reality, su historia personal y la compleja construcción emocional que ha marcado su vida. En medio de la conversación también se refirió a su tensa relación con Zambrano.



Durante la entrevista, el excompetidor abordó aspectos poco conocidos de su vida, especialmente su salud mental y las experiencias que lo han llevado a construir una personalidad reservada y disciplinada.

De ascendencia francesa, Gio habló sobre la etapa de su vida en la que formó parte del ejército de Francia durante aproximadamente cinco años, una etapa que, según explicó, dejó huellas profundas en su carácter. “Eso va construyendo cosas dentro de uno… que a veces son buenas como a veces no son tan buenas”, expresó.

El exparticipante señaló que la convivencia fue uno de los retos que heredó de su experiencia. “Porque en el ejército, me pongo a analizar, también era duro para convivir, uno va creando barreras”, dijo, al explicar cómo esas dinámicas influyeron posteriormente en su paso por el reality.



Gio también relató que decidió abandonar la vida militar después de ser enviado a una misión en Mali, donde presenció situaciones de violencia que lo afectaron profundamente. “Un día más o menos ya no podía más, ya no aguantaba más y decidí soltar todo e irme… tenía una carga psicológica muy fuerte”, confesó.



A pesar de la dureza de esa etapa, el exdesafiante aseguró que el ejército también le dejó aprendizajes positivos, como la disciplina, el compañerismo y la empatía, cualidades que considera esenciales en su proceso de crecimiento personal.

El relato más emotivo de la entrevista estuvo ligado a su historia familiar. Gio reveló que nunca llegó a conocer a su padre y que su madre biológica falleció cuando él apenas tenía cuatro años.

Esta ausencia temprana marcó su infancia, aunque resaltó que no se sintió desamparado gracias al rol fundamental que desempeñó su tía, quien asumió su crianza. Hoy, asegura, la considera su madre: “Mi mamá vino a reemplazar muy bien, es como si mi mamá (biológica) hubiera dejado alas a mi otra mamá para guiarme, nunca me sentí solo o abandonado”.

Sobre su padre, contó que solo logró tener contacto con él a los 26 años, pero posteriormente falleció. “Solo sé que era una persona aventurera”, admitió,

Al referirse a su madre biológica, la describió como “un ser de luz”, lo que lo llevó a afirmar que, a lo largo de su vida, ha sentido que “tuve muchas mamás”, en alusión a las mujeres que han cumplido roles de apoyo y guía en su camino.



¿Qué dijo Gio sobre Zambrano?

Durante su paso por el Desafío Siglo XXI, Gio, quien fue el primer capitán de la temporada, mantuvo una relación tensa con Zambrano, con quien coincidió en el mismo equipo tanto al inicio como al final de la competencia. Tras su eliminación, el exparticipante se refirió abiertamente a esa convivencia y a cómo evolucionó su percepción con el paso de las semanas.

Gio aseguró que, pese a las diferencias, logró manejar la situación hacia el cierre del reality. Sin embargo, explicó que la dificultad en la relación se debía, según su visión, a la actitud de su compañero: “Él no quería, porque es alguien egocéntrico”, dijo, agregando que su postura personal frente a esa dinámica fue observar y tomar distancia, “yo solo observo lo que no quiero ser”.

El excompetidor reconoció que construir un vínculo con Zambrano fue un proceso complejo. “Siempre me costó llegar a Zambrano, yo creo que ya fue al final donde ya pude sentir una conexión con él”, expresó, al admitir que compartieron largos periodos dentro del programa. Aun así, señaló que la cercanía nunca fue total, “Siempre había un muro entre él y yo”.

Al ser consultado sobre su rol como líder dentro del equipo, Gio consideró que Zambrano es una persona difícil y explicó que percibía dos facetas distintas según el contexto del programa. “Dentro de la casa es uno y en competencia es otro”, afirmó, indicando que fuera de las pruebas lo veía como alguien más amable, mientras que durante los desafíos asumía una actitud diferente.

Respecto a su concepto de liderazgo, Gio dejó clara su postura y explicó por qué no lo considera un buen líder. “Yo creo que un buen líder, es un líder que hace que lo que tienes bueno sea tu fuerza en lugar de por debajearte; entonces a mí no me parece un buen líder”, sostuvo.

Según dijo, esa percepción no se limitó únicamente a su experiencia personal, sino que también se reflejó en la relación que Zambrano sostuvo con otros participantes del reality.

No obstante, el exdesafiante también reconoció habilidades estratégicas en su compañero de competencia. A pesar de los choques y las diferencias de personalidad, admitió que Zambrano mostró capacidad para planear y ejecutar estrategias dentro del juego.

