¿Seguirán las lluvias en Colombia? Pilas a pronóstico del Ideam en la semana del 16 al 20 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana comprendida entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero de 2026. De acuerdo con el informe, durante estos días aumentará la nubosidad en buena parte del país y se presentarán lluvias de diversa intensidad en varias regiones.

Según la entidad, el cielo estará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto en amplios sectores del territorio nacional. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas de las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y en el sur del Caribe. También se prevén eventos de lluvia en áreas de la Orinoquia. "Para esta semana se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial a mayormente cubierto", indicó la entidad en un comunicado.

En el caso de Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias durante las horas de la tarde, especialmente hacia el cierre de la semana laboral. Los mayores acumulados podrían registrarse en sectores del norte y occidente de la ciudad. Además, la institución indicó que en Bogotá "la temperatura del aire variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C".



Pronóstico del clima en la semana del 16 al 20 de febrero

Para lo que resta en la tarde de este lunes 16 de febrero se anticipa un aumento significativo de las precipitaciones en gran parte del país. El Ideam advierte que podrían presentarse lluvias de moderadas a fuertes en el occidente de Córdoba y Antioquia, así como en sectores de Santander, Norte de Santander y Boyacá.



También se esperan lluvias en Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío, además de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Amazonia, los departamentos de Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas podrían registrar precipitaciones durante la jornada.



Clima para el martes 17 de febrero

El martes 17 de febrero estará marcado por condiciones mayormente nubladas en gran parte del país. Las lluvias más fuertes se proyectan en el suroccidente de Córdoba, Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá y norte de Cundinamarca.

En el Eje Cafetero y el Pacífico - Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño - también podrían presentarse precipitaciones de consideración. Lluvias de menor intensidad se estiman en Magdalena, Bolívar, Sucre, Tolima, Huila, así como en sectores de Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas.

En San Andrés y Providencia se esperan lluvias intermitentes, especialmente en el área marítima.



Clima para el miércoles 18 de febrero

Para el miércoles 18 de febrero, el pronóstico indica precipitaciones en amplias zonas del país. Se destacan eventos de lluvia en Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander, además de Boyacá y Cundinamarca.

En el centro y occidente del país, departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila podrían registrar lluvias durante el día. La región Pacífica mantendrá condiciones húmedas, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la Amazonia se prevén lluvias en Amazonas y sectores de Caquetá y Putumayo. Mientras tanto, en la región Caribe y la zona insular se esperan precipitaciones intermitentes de carácter ligero. Algunas áreas del oriente del país podrían experimentar tiempo más seco en comparación con días anteriores.



Clima para el jueves 19 de febrero

El jueves 19 se proyecta una disminución relativa de las lluvias en sectores del Caribe, principalmente en el nororiente de Magdalena, La Guajira y Sucre, así como en Arauca y Casanare, en la Orinoquia.

Sin embargo, las precipitaciones continuarán en la región Andina, especialmente en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. En el Eje Cafetero y la región Pacífica se mantendrán las lluvias, al igual que en departamentos de la Amazonia como Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Para las islas de San Andrés y Providencia se anticipan condiciones más secas en comparación con los días previos.



Clima para el viernes 20 de febrero

Al finalizar la semana, el viernes 20 de febrero, el Ideam prevé un nuevo incremento en los acumulados de lluvia en buena parte del territorio nacional. Se estiman precipitaciones en regiones Andina, Pacífica, Orinoquia, Amazonia y el sur del Caribe.

Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima y Caldas figuran entre los departamentos donde podrían presentarse lluvias de mayor volumen. También se pronostican precipitaciones en Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

En sectores de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, Huila, Meta, Vichada y Guainía se esperan lloviznas o lluvias de menor intensidad. En la zona insular del Caribe colombiano podrían registrarse lluvias ligeras ocasionales.

