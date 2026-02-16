Movilidad en Bogotá EN VIVO hoy, 16 de febrero: lluvias fuertes en la autopista Norte

La movilidad en Bogotá se ha visto con dificultades este lunes 16 de febrero por las lluvias reportadas en por lo menos 17 localidades de la ciudad.

De acuerdo con Idiger, se han registrado lluvias en Suba, Engativá, Puente Aranda, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Fontibón, Usaquén y La Candelaria. (Lea también: ¿Tercer frente frío afectará a Colombia? Ideam aclara qué fenómenos inciden en el aumento de lluvias)

La localidad de Suba es el sector donde se están reportando las lluvias más fuertes durante la tarde de este lunes.



4:03 p.m. Lluvias en la autopista Norte

Según el mapa de Idiger, en el sector del norte, entre las calles 187 y 222, se reportan fuertes lluvias, dificultando la movilidad en la zona. Señala que se ha acumulado más de 30 milímetros.



Lluvias en Bogotá para la semana del 16 al 20 de febrero

De acuerdo con el Ideam, se prevé un “aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial a mayormente cubierto, probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina, y sur de la región Caribe y en la Amazonia”.



Respecto a Bogotá, indica que “hay posibilidad de lluvias en horas de las tardes, especialmente hacia finales de la semana laboral, cuando se esperan las lluvias de mayor consideración, en sectores del norte y occidente de la ciudad”.



Noticia en desarrollo.