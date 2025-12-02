Temblor hoy en Colombia| Reportan sismo en madrugada del martes 2 de diciembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró en la madrugada de este martes 2 de diciembre un movimiento telúrico perceptible en algunas zonas del país. El evento ocurrió a las 3:35 a. m. y fue confirmado de manera manual por la entidad como parte del monitoreo permanente que realiza sobre la actividad sísmica en el territorio nacional. Según el informe oficial, el temblor alcanzó una magnitud de 3.5, presentó una profundidad superficial y tuvo su epicentro en el departamento de Caquetá.

De acuerdo con el reporte, el sismo se ubicó exactamente en las coordenadas 2,68° de latitud y -75,06° de longitud, en jurisdicción de San Vicente del Caguán. La entidad también indicó que el movimiento fue cercano a varios municipios del Huila: Rivera, a 25 kilómetros; Campoalegre, a 30 kilómetros, y Neiva, a 37 kilómetros. El registro fue marcado como un evento “superficial (menor a 30 km)”, una clasificación que corresponde a los temblores que ocurren a poca profundidad y que suelen sentirse con mayor facilidad.

El SGC explica que los sismos se clasifican en tres grupos según su profundidad: superficiales (0 a 30 km), intermedios (30 a 120 km) y profundos (más de 120 km). En esa misma descripción, señala que “los superficiales son aquellos que tienen mayor probabilidad de generar daños”, motivo por el cual su monitoreo constante es clave para el análisis del comportamiento sísmico en diferentes regiones. En este caso, el evento registrado fue catalogado dentro de esa primera categoría.



En cuanto a la percepción del movimiento, el SGC informó que la intensidad máxima sentida llegó a 2 puntos en la escala EMS-98, utilizada para evaluar la severidad con la que un sismo es sentido. La entidad señala que este valor representa un movimiento percibido solo por pocas personas, lo cual coincide con las características de un temblor de baja magnitud y poca profundidad. Según el organismo oficial, esta medición se basa en los testimonios reportados por la población a través del formulario dispuesto para evaluar intensidades en cada municipio.



El SGC reiteró la importancia de que la ciudadanía complete este reporte cuando detecte un movimiento sísmico, pues esta información complementa los datos instrumentales y permite identificar cómo se percibió el evento en distintas zonas. La entidad recuerda que el formulario está disponible en sismosentido.sgc.gov.co, herramienta que se ha convertido en un insumo clave para actualizar los mapas de intensidades y entender la distribución de los efectos entre comunidades urbanas y rurales.

Hasta ahora, no se han reportado afectaciones derivadas del temblor registrado durante la madrugada. El SGC continúa monitoreando la actividad sísmica del país y mantiene disponibles sus canales oficiales para la consulta de la información más reciente.

Hay que destacar que, entre los más recientes temblores, el SGC también registró un sismo de magnitud 5,3 que se sintió este lunes en la región de Huánuco, en el centro de Perú. Así también lo confirmó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que precisó que el hecho se registró a las 6:26 p. m., hora local a 21 kilómetros al noreste del distrito de Codo el Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, y a una profundidad de 136 kilómetros.

Alerta sísmica de Google: ¿cómo activar la opción en su celular?

En medio de estos reportes, el SGC recordó la relevancia de mantener activas las alertas sísmicas disponibles en dispositivos móviles, particularmente en teléfonos Android que incluyen una función de notificaciones automáticas mediante el sistema de Google.

Esta herramienta utiliza información obtenida tanto de sensores integrados en los propios teléfonos como de redes sísmicas internacionales, lo que permite emitir avisos en tiempo real cuando se detecta actividad relevante. Para que los usuarios puedan activarla, es necesario contar con conexión a internet y seguir estos pasos:

Ingresar a la sección de Configuración o Ajustes del dispositivo Android. Acceder a la opción “Seguridad y emergencia”. Si esa opción no aparece, ingresar a “Ubicación”, luego pulsar en “Avanzado”. Seleccionar “Alertas de terremotos”. Activar la función deslizando el interruptor correspondiente.

