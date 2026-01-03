En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor sacudió a Carmen del Darién, Chocó, durante la tarde del 3 de enero: ¿Lo sintió?

Temblor sacudió a Carmen del Darién, Chocó, durante la tarde del 3 de enero: ¿Lo sintió?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de la tarde del 3 de enero se originó en Carmen del Darién, Chocó, y fue percibido en zonas cercanas de Antioquia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Temblor
La magnitud fue de 2,9-
Servicio Geológico Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad