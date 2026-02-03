Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este 3 de febrero: magnitud y epicentro.

Un temblor de magnitud 3,6 se presentó al mediodía de este lunes 3 de febrero en el municipio de Los Santos, en Santander, una zona conocida por su alta actividad sísmica dentro del denominado nido sísmico de Bucaramanga. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo ocurrió exactamente a las 12:27 p. m., con una profundidad de 148 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento profundo.

De acuerdo con el boletín oficial del SGC, el movimiento también se ubicó cerca de los municipios de Jordán, a 13 kilómetros, y Piedecuesta, a 19 kilómetros de distancia. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños en infraestructura. El Servicio Geológico Colombiano recordó que este tipo de sismos son frecuentes en el departamento de Santander debido a la dinámica geológica de la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener la calma y seguir las recomendaciones de gestión del riesgo, así como reportar si el sismo fue sentido a través de los canales oficiales del SGC, con el fin de fortalecer el monitoreo y la recopilación de información sobre la actividad sísmica en el país.



Seguidilla de temblores en Colombia hoy 3 de febrero

Los Santos, Santander: temblor de magnitud de 3,6 a las 12:27 p. m.

temblor de magnitud de 3,6 a las 12:27 p. m. Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,0 a las 8:58 a. m.

temblor de magnitud 2,0 a las 8:58 a. m. Los Santos, Santander: sismo de magnitud de 2,0 se registró a las 5:55 a. m.

sismo de magnitud de 2,0 se registró a las 5:55 a. m. Los Santos, Santander: movimiento telúrico de 2,2 fue reportado a las 5:40 a. m.

movimiento telúrico de 2,2 fue reportado a las 5:40 a. m. Cucaita, Boyacá: sismo de 2,0 se registró a las 3:02 a. m.

sismo de 2,0 se registró a las 3:02 a. m. Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,0 a las 2:47 a. m.

temblor de magnitud 2,0 a las 2:47 a. m. Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,7 fue reportado a las 2:24 a. m.

temblor de magnitud 2,7 fue reportado a las 2:24 a. m. Dagua, Valle del Cauca: temblor de 2,1 a las 2:18 a. m.

temblor de 2,1 a las 2:18 a. m. Ventaquemada, Boyacá: sismo de 2,0 a las 1:42 a. m.

sismo de 2,0 a las 1:42 a. m. Lenguazaque, Cundinamarca: temblor de 2,6 fue reportado a las 12:09 a. m.

Los lugares de Colombia donde hay mayor actividad sísmica

Los Santos y municipios aledaños hacen parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia y el mundo. Allí se registran con frecuencia temblores de baja magnitud y gran profundidad, asociados a la interacción de placas tectónicas en el interior de la Tierra. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que estos eventos son normales en el territorio nacional y recomienda a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y tener presente un plan familiar de emergencia, incluso frente a sismos que no representan peligro inmediato.



Además de Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado varias regiones del país donde la ocurrencia de temblores es frecuente, debido a la compleja interacción de placas tectónicas y fallas geológicas activas. Una de ellas es el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Allí la sismicidad está asociada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera tanto sismos superficiales como eventos de mayor profundidad. Esta zona concentra algunos de los movimientos telúricos más fuertes registrados históricamente en el país.



Otra región con actividad sísmica constante es el centro del país, que incluye Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En esta área se presentan sismos de baja a moderada magnitud, muchos de ellos profundos, relacionados con estructuras geológicas internas y fallas como la Falla de la Cordillera Oriental. Aunque suelen ser poco perceptibles, se registran con alta frecuencia en los sistemas de monitoreo del SGC.

También se destaca la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde convergen varias fallas activas. Finalmente, la costa Pacífica, especialmente el Chocó, es una zona altamente sísmica y con potencial de grandes eventos, debido a su cercanía al contacto entre placas tectónicas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co