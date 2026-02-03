¿Por qué llueve tanto en Colombia? Las imágenes que muestran el preocupante fenómeno

No solo Bogotá vive los estragos de las fuertes lluvias, en la Costa Caribe hay alerta por los aguaceros que han azotado a los municipios durante los últimos días. En Santa Marta, por ejemplo, un aguacero de más de 12 horas generó emergencias en varios barrios de la ciudad. Por otro lado, un buque encalló en pleno centro histórico de la capital del Magdalena.

En Cartagena también hay zonas anegadas, como Isla de Tierra Bomba y Barú. El mar de leva impactó la avenida Santander y la mantuvo cerrada por varias horas durante este lunes.



Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, explicó en Noticias Caracol que toda la zona Andina y la Costa Caribe se deben marcar en rojo como territorios de alerta. “Estamos atravesando por un frente frío, un fenómeno atípico para enero y febrero. En teoría esta es la temporada seca (…). El sistema de gestión de riesgo está respondiendo”, anotó.



Además del frente frío en el norte del continente y que repercute en Colombia, Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam, explicó que el año comenzó con condiciones similares al del fenómeno de la niña, el cual se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical y ciertos cambios en la atmósfera. A esto se suma la oscilación de Madden-Julian, que es favorable para lluvias.

En cuanto a las lluvias en el Pacífico, Carrillo explicó que existe una gran dificultad para llevar asistencia humanitaria a Guapi, Timbiquí e Iscuandé debido a las limitaciones de las pistas aéreas para aviones de carga. Por ello, se están coordinando operativos con la Armada Nacional para usar embarcaciones de desembarco anfibio para transportar toneladas de ayuda por vía marítima.

De otro lado, el director de la UNGRD entregó un parte de tranquilidad sobre la central hidroeléctrica Urrá, desmintiendo rumores sobre una supuesta pérdida de control. Aseguró que la presa está segura y que las maniobras realizadas son procedimientos regulares.

De acuerdo con lo estimado por las entidades, se prevé que las lluvias podrían extenderse de manera fuerte hasta la mitad de febrero y disminuir paulatinamente hasta el mes de abril, por lo que se recomienda a la población no acercarse a ríos o quebradas si el caudal aumenta.



Zonas en alerta por deslizamiento o inundaciones

De acuerdo con el Ideam, en total son 636 municipios los que se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonia.

De este significativo número, 165 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Antioquia con 40 municipios; Chocó con 16 municipios; Nariño y Santander con 12 municipios respectivamente; Cauca con 11 municipios; Cundinamarca y Tolima con 9 municipios respectivamente.

En cuando a las alertas hidrológicas; es decir, inundaciones o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas, también hay varias zonas con la lupa puesta:



Magdalena Cauca: veintidós (22) rojas, cinco (5) rojas puntuales, setenta y dos (72) naranjas y diez (10) amarillas.

veintidós (22) rojas, cinco (5) rojas puntuales, setenta y dos (72) naranjas y diez (10) amarillas. Caribe : veinte (20) rojas, una (1) roja puntual, catorce (14) naranjas y nueve (9) amarillas.

: veinte (20) rojas, una (1) roja puntual, catorce (14) naranjas y nueve (9) amarillas. Pacifico : seis (6) rojas, veinticuatro (24) naranjas y dos (2) amarillas.

: seis (6) rojas, veinticuatro (24) naranjas y dos (2) amarillas. Orinoco : seis (6) naranjas y veintidós (22) amarillas.

: seis (6) naranjas y veintidós (22) amarillas. Amazonas: una (1) roja, ocho (8) naranjas y dos (2) amarillas.

Por otro lado, el Ideam señaló que persisten las alertas naranjas por tiempo lluvioso en sectores del suroccidente, centro y oriente del mar Caribe colombiano. De hecho, autoridades locales han suspendido en tránsito marítimo, como es el caso de Santa Marta, donde también se prohibió el acceso a playas.

También continúan las alertas naranjas por viento y oleaje en zonas del noroccidente, suroccidente y centro de la cuenca, mientras que la alerta amarilla por esta misma condición se mantiene en el sector oriental del mar Caribe nacional.

