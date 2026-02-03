Video | Momento exacto cuando avión de Satena causó susto por fallido aterrizaje en Providencia

Un nuevo incidente aéreo relacionado con las condiciones climáticas se presentó en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un avión de la aerolínea estatal Satena, que realizaba un trayecto regular entre San Andrés y Providencia, no logró completar su aterrizaje en el aeropuerto El Embrujo y debió abortar la maniobra debido a los fuertes vientos que afectan la zona desde finales de enero.

El hecho ocurrió durante la aproximación final a la pista, cuando la aeronave se encontraba a pocos metros de tocar suelo. Según se observa en videos grabados por testigos y difundidos posteriormente en redes sociales, una ráfaga de viento desestabilizó el avión, obligando al piloto a ejecutar una maniobra de sobrepaso, conocida en la aviación como go-around, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.



Vuelo de Satena causo sustó a pasajeros por maniobra en intento de aterrizaje

El vuelo, que habitualmente tiene una duración aproximada de 25 minutos, se extendió por más de una hora debido a la maniobra del piloto y al posterior retorno al aeropuerto de origen. Finalmente, el avión aterrizó sin inconvenientes en San Andrés, donde los pasajeros fueron atendidos por la aerolínea.



De acuerdo con información conocida posteriormente, la aeronave involucrada fue un ATR 42, modelo utilizado comúnmente por Satena para cubrir rutas regionales y de difícil acceso. La compañía explicó en un comunicado que la decisión del piloto respondió a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y a la evaluación en tiempo real de las condiciones meteorológicas. "La aeronave ATR 42 ejecutó una maniobra preventiva de sobrepaso (go-around) durante la aproximación al aeropuerto El Embrujo".



"Posteriormente, la aeronave retornó y aterrizó sin novedad en San Andrés. SATENA reitera que este tipo de decisiones responden a la evaluación técnica y a la pericia de la tripulación, priorizando en todo momento la seguridad operacional", agregó el comunicado.

Este episodio generó preocupación entre algunos pasajeros y usuarios de redes sociales, especialmente porque se presenta poco tiempo después del accidente aéreo ocurrido el pasado 18 de enero en Norte de Santander, donde una aeronave de Satena se precipitó en una zona montañosa tras despegar de Cúcuta con destino a Ocaña, dejando un saldo de 15 personas fallecidas.

En ese caso, el avión, un Beechcraft 1900 de matrícula HK-4709, perdió contacto con la torre de control minutos después del despegue y se estrelló en la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén. La zona del impacto, ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, dificultó las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades confirmaron posteriormente que no hubo sobrevivientes.



Frente frío avanza en el mar Caribe y afecta vuelos por fuertes vientos

Las autoridades aeronáuticas han advertido que, durante los últimos días, el Caribe colombiano ha estado bajo la influencia de un frente frío que ha generado mar de leva, cierres temporales de playas y afectaciones en las operaciones aéreas. En el caso específico del archipiélago, se han reportado ráfagas superiores a los 30 nudos y fenómenos de cortante de viento, conocidos como wind shear, que representan un riesgo durante las fases de despegue y aterrizaje.

"Adicionalmente, la línea de inestabilidad frontal, en combinación con el descenso de aire frío sobre el litoral caribe, favorecerá el incremento de ráfagas de viento de hasta 25 kt en aeropuertos como SMR, BAQ y CTG, generando Wind Shear y posibles afectaciones durante la fase de aproximación, fenómeno que se extenderá hasta la madrugada del miércoles", indicó el Escenario meteorológico y operacional de Satena en un comunicado.

Frente frío avanza en el mar Caribe y afecta vuelos por fuertes vientos. - Suministrada por Satena

Al respecto, el Ideam también se ha comunicado sobre el frente frío que avanza en el mar Caribe, un fenómeno que ha influido en el incremento de lluvias en el país. "Lo que ha ocurrido además en los últimos días es que hemos tenido la incidencia de un frente frío que ha estado aumentando, especialmente en el norte del país y en la región Andina. Esperamos que vaya alejándose alrededor del día miércoles de esta semana. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero", explicó Ghisliane Echeverry Prieto, la directora de la entidad.

"Para el archipiélago de San Andrés también estamos pronosticando un tiempo nublado. El archipiélago se encuentra mucho más hacia la zona de Centroamérica y por supuesto también se está viendo afectado por esta incidencia del frente frío. Lo que ha ocurrido con estas lluvias es que también ha aumentado los vientos y por tanto se ha elevado una alerta naranja asociado a oleaje en nuestra costa Caribe".

