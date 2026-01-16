Temblor se registró en el Chocó y se sintió en municipios cercanos: principales características

Un movimiento telúrico de magnitud 3.2 se registró en la tarde de este jueves 16 de enero de 2026 en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).



El sismo ocurrió a las 3:15 de la tarde, hora local, con origen a una profundidad de 30 kilómetros, lo que lo ubica dentro de la categoría de temblores intermedios. El evento fue localizado en las coordenadas 5,87 grados de latitud norte y -76,49 grados de longitud oeste, en una zona cercana a la capital chocoana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la información entregada por el SGC, el temblor tuvo como municipios más próximos a Quibdó, ubicado a aproximadamente 27 kilómetros del epicentro. También fue cercano a Medio Atrato (Beté), a unos 35 kilómetros, y a Atrato (Yuto), a cerca de 41 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales, sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo ante cualquier replica.



Publicidad

¿Por qué Colombia registra tantos sismos?

Colombia registra con frecuencia movimientos sísmicos debido a sus condiciones geológicas particulares. De acuerdo con cifras del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el país se presentan en promedio alrededor de 2.500 sismos cada mes, lo que equivale a cerca de 80 eventos diarios, aunque la mayoría no son percibidos por la población.

Esta constante actividad se explica por la posición geográfica y tectónica del territorio, ya que Colombia se ubica en una zona donde interactúan tres grandes placas tectónicas. Por un lado, la placa de Nazca, localizada en el océano Pacífico, avanza hacia el este; por otro, la placa Suramericana, sobre la que se asienta gran parte del continente, se desplaza hacia el oeste; y al norte se encuentra la placa del Caribe.

Publicidad

La interacción entre estas estructuras provoca un proceso denominado subducción, en el cual una placa se desliza por debajo de otra. Este mecanismo genera acumulaciones de tensión y energía en la corteza terrestre que, al liberarse, producen los movimientos sísmicos que se registran en el país. A este escenario se suma la presencia de múltiples fallas geológicas activas, entre ellas el sistema de fallas del Borde Llanero y otras asociadas a la cordillera de los Andes.

Desde el punto de vista técnico, algunos de estos eventos se clasifican como sismos superficiales, es decir, aquellos que ocurren a profundidades menores a 30 kilómetros. Este tipo de temblores suele percibirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, en comparación con los que se originan a mayores profundidades, debido a que la energía sísmica pierde menos fuerza antes de llegar a la superficie.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un seguimiento permanente de la actividad sísmica mediante una red de estaciones que operan las 24 horas del día, con el objetivo de brindar información precisa y oportuna a la ciudadanía ante cualquier evento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co