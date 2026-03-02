En vivo
Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Duro relato de mamá en Fusagasugá que pide ayuda para repatriar cuerpo de hijo que murió en Brasil

Duro relato de mamá en Fusagasugá que pide ayuda para repatriar cuerpo de hijo que murió en Brasil

Javier Rodríguez, de 21 años, quien llevaba 4 meses viviendo en Brasil, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito, cuando iba a bordo de una motocicleta en el distrito de Quatro Bocas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 2 de mar, 2026
Ana Belén Guzmán, mamá de Javier Rodríguez, joven colombiano muerto en Brasil -
Foto: Fusaonline

Una madre en Fusagasugá, Cundinamarca, vive toda una pesadilla tras la trágica muerte de su hijo Javier Rodríguez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Quatro Bocas, Tomé-Açu, Brasil, país en el que se encontraba viviendo hace cuatro meses.

A través de redes sociales, Ana Belén Guzmán, mamá del joven muerto, explicó la situación: “Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de mi hijo Javier Jean Carlos Rodríguez Guzmán. Actualmente, el cuerpo se encuentra en Brasil y necesitamos apoyo para poder traerlo a Colombia y darle el último adiós junto a su familia. Los costos de traslado son altos y no contamos con los recursos suficientes en este momento. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, suma y será de gran bendición para nosotros. Gracias de corazón por acompañarnos en este momento tan difícil”.

"Fue a Brasil a cumplir su sueño": mamá de colombiano muerto en accidente de tránsito

Además, la mamá de la víctima habló con Fusaonline, un medio local de Fusagasugá, e indicó que Javier “era muy humilde, trabajador, con sueños. Él duró seis años en Medellín, volvió a mi casa, duró cuatro o cinco meses porque aquí no había trabajo. Se fue para Brasil para buscar plata y poder cumplir su sueño, pero desafortunadamente tuvo un accidente en una moto y en el accidente murió instantáneamente”.

Sobre las conversaciones que tuvo con su hijo desde Brasil, Ana Belén mencionó que “me quería mucho, que Dios me protegiera, que él me iba a ayudar, que iba a hacer platica, que cuando fuera cantante me iba a regalar la casita”.

En cuanto a la repatriación del cuerpo sin vida de Javier Rodríguez, su mamá indicó que “hasta el momento me están colaborando con la embajada de Brasil en Bogotá, pero toca tener paciencia y esperar porque esto no es fácil porque cuesta. Es un costo muy alto y estoy a la espera de que la Alcaldía, la Gobernación o el Estado me pueda colaborar para poder repatriar el cuerpo”.

Finalmente, Ana Belén Guzmán pidió a las personas que la puedan ayudar en la repatriación del cuerpo de su hijo que “por favor se pongan la mano en el corazón y me colaboren para poder sepultar a mi hijo en Colombia”.

Las personas que quieran brindar ayuda a esta madre para que pueda enterrar a su hijo en Colombia, pueden hacer su donativo en la cuenta de ahorros Davivienda #0550488424648704.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

