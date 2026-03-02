En vivo
COLOMBIA
Captan a motociclistas haciendo maniobras peligrosas en Cali: las sanciones que podrían enfrentar

Captan a motociclistas haciendo maniobras peligrosas en Cali: las sanciones que podrían enfrentar

El hecho se registró en la avenida Colombia durante una de las noches del último fin de semana de febrero. Autoridades investigan para individualizar a los responsables.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Pique en túnel de avenida Colombia en Cali
La Secretaría de Movilidad rechazó con contundencia estas acciones.
Redes sociales

Hay revuelo en las redes sociales por un video en el que se ve a unos motociclistas en piques ilegales por las calles de Cali, Valle del Cauca. Aparentemente, el grupo estaba protagonizando un pique ilegal, pero lo que más ha causado escándalo en este caso es el hecho que estos individuos estaban realizando maniobras indudablemente peligrosas en plena vía pública.

El hecho se registró en la Avenida Colombia, al parecer durante este último fin de semana de febrero. Específicamente en el túnel de este importante corredor vial. En el video se puede observar a cinco hombres que se movilizan en estos motorizados. Mientras iban a alta velocidad, las personas iban realizando acrobacias como manejar acostados boca abajo.

Autoridades se pronuncian sobre el hecho

La Secretaría de Movilidad rechazó contundentemente este episodio “que rayan en lo delictivo”. “Estas personas que aparecen en el video del túnel y que se está moviendo por redes sociales están poniendo en riesgo su vida y la vida de todos los actores del sistema vial”, señaló el subsecretario Luis Fernando Nieto.

La entidad declaró a su vez que estos hechos ya son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes ya están recopilando grabaciones de las cámaras de seguridad. La tarea al momento está siendo atendida por instituciones como la Sijín y la Policía, con el propósito de individualizar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.

¿Qué sanciones pueden llevar estos infractores?

Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali, le explicó a Noticias Caracol que los piques ilegales no están tipificados en el Código Nacional de Tránsito como conducta. Sin embargo, sí pueden ser contempladas como maniobras peligrosas.

“Los piques ilegales representan un grave riesgo para todos los actores viales: peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Además de poner en peligro la vida e integridad de quienes los practican, exponen a terceros que transitan por estas zonas, convirtiéndose en un problema de seguridad vial y de orden público”, advierte la entidad.

A pesar de no estar expresamente tipificada, esta acción si es sancionable y estaría expuesta a la imposición de un comparendo. Y es que la conducta está contemplada en la infracción D07, que corresponde a realizar maniobras peligrosas o irresponsables que afecten la seguridad vial.

En ese orden de ideas, los individuos podrían ser sancionados con una multa que equivale a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de otras medidas que puedan aplicarse según el caso.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
