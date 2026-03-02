¿Cómo consultar si actualizaron su clasificación en el Sisbén? Link y paso a paso

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, una herramienta del Estado colombiano que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Recientemente, se ha notificado a la ciudadanía sobre una actualización en las clasificaciones, lo que ha generado inquietudes en distintos hogares que desean verificar si su grupo fue modificado.



Este sistema utiliza herramientas técnicas y estadísticas especializadas para identificar, clasificar y ordenar a las personas según su situación socioeconómica. La información se obtiene a través de encuestas aplicadas en hogares particulares y una vez registrada en la base de datos, se genera un grupo que corresponde a las condiciones del hogar. Ese grupo es el que emplean las entidades para definir, entre otros criterios, quiénes pueden acceder a programas sociales.

Es importante aclarar que el Sisbén no es salud y tampoco es un programa que entregue subsidios o ayudas del Estado. Su función es servir como base de referencia para que las entidades nacionales y territoriales seleccionen beneficiarios de acuerdo con la reglamentación de cada programa. Por ejemplo, iniciativas como Familias en Acción, a cargo de Prosperidad Social, utilizan el grupo Sisbén como uno de los criterios para evaluar la asignación de beneficios. La entrega del subsidio no la realiza el Sisbén ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP), sino la entidad responsable de cada programa.



¿Cómo consultar si actualizaron su clasificación en el Sisbén?

Si desea verificar si su grupo fue actualizado, puede hacerlo siguiendo estos pasos:



Diríjase a la página oficial: www.sisben.gov.co. Ingrese al apartado “Consultar grupo Sisbén” Allí encontrará información sobre los tipos de grupos Digite su tipo y número de identificación Una vez complete estos datos, el sistema le permitirá identificar si su grupo fue actualizado.

En caso de tener inquietudes o considerar que la información no refleja su situación actual, puede solicitar la revisión de su ficha. Para ello, la Secretaría Distrital de Planeación invita a la ciudadanía a acercarse a un punto de atención presencial Sisbén y revisar la información registrada en la encuesta. Esta verificación permite determinar si existen datos susceptibles de modificación.

Para realizar el trámite de revisión o actualización debe presentar:



Copia de su documento de identificación válido y vigente.

válido y vigente. Copia de un recibo de servicio público (luz o agua) para validar la dirección.

(luz o agua) para validar la dirección. Datos de contacto como correo electrónico y teléfonos.

La atención presencial facilita una comunicación directa y permite resolver inquietudes de manera inmediata. Si no puede acudir personalmente, también puede remitir sus solicitudes al correo radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co.



Las autoridades recuerdan que actualizar datos implica que la información será nuevamente procesada y que la clasificación puede mantenerse igual, aumentar o disminuir. Asimismo, recalcan que prevalece la información registrada en bases administrativas oficiales, por lo que es fundamental suministrar datos veraces y completos.



¿Cómo funciona el Sisbén IV?

El proceso opera en cinco pasos:



El Departamento Nacional de Planeación diseña la ficha de caracterización socioeconómica con la que se aplican las encuestas. Los municipios recolectan la información mediante encuestadores y software desarrollado por el DNP. Una vez aplicada la encuesta, la información es enviada al DNP, que consolida la base de datos. Los resultados se publican en la página web oficial. Las entidades utilizan el grupo asignado para definir la entrada de las personas a sus programas sociales.

La reciente actualización masiva de registros administrativos fue realizada por el DNP como parte del proceso de modernización del sistema. Según informó la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), estos cambios obedecen a un proceso técnico y automático basado en información más reciente y precisa proveniente de distintas fuentes oficiales como ICFES, Migración Colombia, Minsalud, Mineducación, entre otros.



El cruce de registros administrativos, previsto en la metodología del Sisbén IV, contrasta la información reportada por los hogares con bases de datos de otras entidades nacionales y distritales. Cuando se identifican variaciones que inciden en la medición socioeconómica, el sistema puede modificar automáticamente la clasificación del hogar.

Finalmente, se enfatiza que todos los trámites del Sisbén son completamente gratuitos. Las entidades advierten a la ciudadanía no recurrir a intermediarios ni a personas que pretendan cobrar por gestiones que no tienen ningún costo. Informarse por los canales oficiales y mantener los datos actualizados es clave para garantizar que la clasificación refleje de manera adecuada la realidad socioeconómica de cada hogar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co