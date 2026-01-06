En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Temblor se registró en Mercaderes, Cauca: estas son las principales características del sismo

Temblor se registró en Mercaderes, Cauca: estas son las principales características del sismo

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un temblor registrado al sur del Cauca, en horas de la mañana de este 6 de enero. Se sintió en municipios del departamento de Nariño.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de ene, 2026
Temblor se registró en Mercaderes, Cauca: estas son las principales características del sismo
Temblor se registró en Mercaderes, Cauca-
Servicio Geológico Colombiano -

Un temblor de magnitud 2,7 se registró en la mañana de este 6 de enero de 2026 en el suroccidente del país, con epicentro en el municipio de Mercaderes, Cauca, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:13 a.m. y tuvo una profundidad superficial, característica que suele hacer que este tipo de eventos sea perceptible para la población cercana, aunque no represente un alto potencial de daño. La localización exacta del epicentro fue a 13 kilómetros de Mercaderes, sur del Cauca, mientras que a 9 kilómetros de El Rosario en Nariño y 26 kilómetros de Taminango, también en Nariño.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales, de acuerdo con los primeros balances de las autoridades locales. Habitantes de algunos sectores indicaron haber sentido un leve temblor, principalmente en zonas rurales cercanas al epicentro.

El SGC recordó que Colombia es un país de alta actividad sísmica y reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse por canales oficiales y revisar los planes de emergencia familiares ante este tipo de eventos naturales.

