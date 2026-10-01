Tiburón ballena murió tras quedar varado en playas de Bahía Solano: comunidad intentó rescatarlo

Un tiburón ballena de aproximadamente seis metros de longitud murió luego de quedar varado en una playa del corregimiento de Nabugá, en Bahía Solano, Chocó. La emergencia fue reportada durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, cuando habitantes de esta zona, ubicada a cerca de una hora y media en lancha desde la cabecera municipal de Bahía Solano, encontraron al animal en la orilla. La presencia de este gigante animal fue registrada por testigos, que grabaron videos. Sin embargo, este acontecimiento no solo es algo excepcional por la presencia de este espécimen fuera del agua, sino que es anormal que se encuentre en este territorio.



De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el ejemplar todavía estaba con vida cuando fue localizado y presentaba varias heridas. Ante la situación, los pobladores intentaron mantenerlo hidratado y devolverlo al mar.

Debido a las dificultades de comunicación y conectividad que existen en el sector, la comunidad comenzó las labores de auxilio antes de que pudieran llegar los equipos especializados. Los habitantes utilizaron recipientes para echarle agua al animal y también trataron de llevarlo nuevamente hacia aguas más profundas con ayuda de sus embarcaciones.Sin embargo, la fuerza de las lanchas no fue suficiente para movilizar a un animal de semejante tamaño.

Publicidad

¿Por qué llamó la atención la presencia del tiburón ballena?

Además del fallecimiento del animal, las autoridades pusieron la lupa sobre el momento en que ocurrió el hecho. Según Codechocó, finales de septiembre y comienzos de octubre no corresponden con el periodo migratorio habitual del tiburón ballena en esta zona del Pacífico colombiano. Por esa razón, la presencia del ejemplar en las playas de Bahía Solano es considerada un hecho atípico que también será objeto de análisis por parte de las entidades encargadas.



#Colombia | Un tiburón ballena, considerado el pez más grande del mundo, encalló en las playas de Nabugá, en Bahía Solano, Chocó, pese al esfuerzo de la comunidad por salvarle la vida. El gigante del océano no logró sobrevivir.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻… pic.twitter.com/pqEs8KbsQD — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 1, 2026

Publicidad

Autoridades activaron protocolo de atención

La situación fue reportada a las autoridades ambientales y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) activó el Protocolo de Atención a Enmallamientos y Varamientos de Fauna Marina del Pacífico Norte. Al lugar se desplazó un equipo integrado por funcionarios de Codechocó, personal de Guardacostas de la Armada Nacional, representantes de la Alcaldía de Bahía Solano y organizaciones ambientales de la región.

No obstante, cuando los equipos llegaron hasta la playa de Nabugá, el tiburón ballena ya había muerto. Las autoridades ambientales deberán establecer qué pudo provocar el varamiento y determinar las circunstancias que rodearon la muerte del ejemplar.

Según información de National Geographic, esta especie se alimenta principalmente de plancton, aunque también puede ingerir peces pequeños que se encuentren en el agua mientras se alimenta.

Publicidad

Un gigante que se alimenta por filtración

El tiburón ballena pertenece al grupo de animales que obtiene su alimento mediante filtración. Para hacerlo, nada con la boca abierta y permite que grandes cantidades de agua ingresen a ella, reteniendo los organismos que le sirven de alimento. Este mecanismo de alimentación ha sido relacionado con un proceso conocido como filtración por flujo cruzado, mediante el cual el animal puede separar las partículas alimenticias del agua.

En cuanto a su apariencia, se caracteriza por una cabeza ancha y aplanada, una boca de gran tamaño y pequeñas estructuras ubicadas alrededor de las fosas nasales. Su cuerpo suele presentar tonalidades grises o marrones en la parte superior, acompañadas de manchas blancas y patrones de líneas, mientras que la zona del vientre es más clara. El animal también cuenta con dos aletas dorsales ubicadas hacia la parte posterior del cuerpo y una gran aleta caudal que utiliza para desplazarse por el océano.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co