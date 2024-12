Tío revela el frío comportamiento de Yhonier Leal en funeral de Mauricio y su mamá: "No lloró"

A un mes de haberse cumplidotres años del homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández , rompió el silencio otro familiar de las víctimas. Esta vez se trata del tío del estilista, identificado como Dúbier Hernández Tabárez, quien también es familiar de Yhonier Leal, acusado de haber cometido el doble crimen y quien enfrenta una pena de más de 55 años de prisión.

Pese a que don Dúbier agradece que se haya hecho justicia por el crimen de su sobrino y hermana, él no comprende por qué Yhonier Leal, después de haber admitido su responsabilidad en los asesinatos, se arrepintió y afirmó que no tuvo nada que ver: “¿Cómo es que una persona de esas se hunde solito? ¿Por qué no habla? Queremos la verdad porque entre esas cuestiones hay muchas personas que deben estar involucradas, entonces eso es lo que queremos saber”.

(Lea además: Mauricio Leal, tres años del crimen: tía habla de la envidia de Yhonier y una caja fuerte )

En conversación con el canal de Focus Noticias, el señor Dúbier enfatizó: “Nunca pensé que, de pronto, fueran a llegar a una cuestión de estas porque Mauricio era una personita que nosotros la adorábamos mucho, lo mismo que Yhonier. Entonces, Yhonier ha sido una persona que ha sido muy educada, muy avenido a la familia, él era la persona que más nos visitaba a nosotros, él cuando venía acá llegaba a la casa y estaba un día con nosotros, nos invitaba a almorzar”.

Publicidad

No cree que Yhonier Leal hubiera actuado solo

Pese a que la justicia colombiana y la Fiscalía General de la Nación encontraron pruebas que señalaban que Mauricio Leal no había asesinado a su mamá ni se había suicidado, para el señor Hernández “yo no creo que Yhon lo hizo solo porque el corazón de Yhon no era ese. Yhon ha sido una persona demasiado noble, muy bella gente y para mí es muy duro decir que él fue a hacer una cosa de esas porque él era muy apegado a la mamá y quería mucho su hermano, ¿sí? O sea, siempre vivían en familia muy unidos todos, entonces, para mí, es muy triste”.

Cuando a la familia le informaron sobre la muerte de sus seres queridos no podían creer que se habían envenenado, que fue lo que inicialmente les informaron, pues Mauricio “tenía un poco de proyectos para hacer porque tenía en mente montar otra peluquería, que montar otros negocios. A mí se me hizo muy extraño”. Cuando les indicaron que no era envenenamiento, sino asesinato, “fue muy duro”.

Yhonier Leal fue condenado a 55 años de prisión por el delito de doble homicidio Expediente Final

Publicidad

¿Qué pasó el día del velorio de Mauricio Leal y Marleny Hernández?

Don Dúbier narró que aquel día “yo tuve a Yohn de frente, allá, el día del velorio. Y le digo: ‘Yhon, ¿y qué?’. Él tenía una cortada aquí en la mano, estaba como con un esparadrapo, no sé, él tenía algo aquí porque se había cortado”.

Según el señor Dúbier, aquel día, él y Yhonier hablaron sobre la muerte de Mauricio Leal y manifestaron su profunda tristeza. Aunque eso sí, “yo lo veía a él muy frío, o sea, no era pues, como digamos, que cuando a uno se le muere el ser querido o pasa de esa forma, yo digo una cosa, uno no puede ser tan frío que yo dije: ‘pero bueno, ¿y este por qué no está llorando?’ Pensé entre mí, entonces, la esposa de él estaba un lado y me dijo: ‘tío, ¿cómo ve esa catástrofe tan horrible?’. Y yo como: ‘no, muy triste, muy duro lo que pasó’, pero Yhonier lo veía como muy tranquilo”.

Esta situación no solo se presentó en el velorio, también en el entierro, pues “él con esa frialdad para todo, o sea, lloraba más la esposa de él o nosotros que él, el propio hijo. Entonces, él se recostaba allá con la hija y nosotros mirando ahí en el entierro y él muy frío. Ahí a uno se le presentan dudas”. Además, recalcó que a Yhonier Leal “no le vi una lágrima, eso da mucho que pensar”.

Comentó que, pese a su profundo cariño a su sobrino, “si él fue el que hizo esta barbaridad, esto tan horrible, dejó de ser mi familia”. Asimismo, mirándolo a la cara le dijo: “Que lo perdone Dios, pero yo no le perdono lo que hizo”.

Publicidad

(Lea demás: Tía de Mauricio Leal cree que hay otra persona involucrada en el crimen y que puede ser un familiar )