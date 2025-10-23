En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DANIEL GARCÍA-PEÑA
TRUMP ARREMETE CONTRA PETRO
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tormenta tropical Melissa se intensificará y se espera que se vuelva huracán: alertas en Colombia

Tormenta tropical Melissa se intensificará y se espera que se vuelva huracán: alertas en Colombia

El Ideam dijo que el "desplazamiento hacia el noroccidente" de la tormenta "aumenta la probabilidad de precipitaciones importantes en diferentes sectores del mar Caribe colombiano".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Tormenta tropical Melissa.
Tormenta tropical Melissa.
Ideam

Publicidad

Publicidad

Publicidad