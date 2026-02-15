En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
LLUVIAS EN ANTIOQUIA
BARRANQUILLA
DESAFÍO SIGLO XXI
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Rescatan tras 20 horas a estadounidense que quedó atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta

Rescatan tras 20 horas a estadounidense que quedó atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta

La Gobernación del Magdalena lideró el rescate del ciudada extranjero Clark Andrews Shimeall, quien había quedado atrapado en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de feb, 2026
Comparta en:
Rescatan tras 20 horas a estadounidense que quedó atrapado en la Sierra Nevada de Santa Marta
Clark Andrews Shimeall quedó atrapado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Gobernación del Magdalena

Las autoridades del departamento de Magdalena lograron el rescate de un ciudadano estadounidense, quien estuvo atrapado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta por cerca de 20 horas. La Gobernación entregó detalles del rescate, que incluyó la colaboración de varias entidades y organismos, así como de comunidades indígenas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Pico y placa en Ibagué
    Pico y placa en Ibagué. -
    Getty Images/ Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima
    COLOMBIA

    Pico y placa en Ibagué funcionará así en la semana del 16 al 20 de febrero: revise su placa

  2. Lluvias en Medellín generan inundaciones en vías y emergencias por tormenta eléctrica
    Lluvias en Medellín
    SIATA - Canva
    COLOMBIA

    Lluvias en Medellín generan inundaciones en vías y emergencias por tormenta eléctrica

"El rescate se cumplió gracias al liderazgo de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la UNGRD, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para salvaguardar la vida del extranjero", se lee en un comunicado de la Gobernación. El ciudadano extranjero fue identificado como Clark Andrews Shimeall, quien quedó atrapado y presentaba un deterioro en su salud.

"Equipo médico de tercer nivel atiende al ciudadano estadounidense cuyo rescate demandó casi 20 horas (...) presenta dificultades pulmonares y deshidratación severa. Una vez rescatado fue conducido en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) a Nabusimake donde recibió atención primaria", agregaron en el texto.

Vea: Video muestra el tenso rescate de una perrita atrapada por una anaconda de seis metros

¿Cómo fue el rescate del ciudadano estadounidense de la Sierra Nevada de Santa Marta?

De acuerdo con la Gobernación del Magdalena, el descenso de 10 mil pies de altura fue posible gracias al acompañamiento de las comunidades indígenas, quienes trasladaron a Shimeall a un punto seguro. "Una vez médicamente estabilizado fue movilizado hacia el Batallón Córdoba y posteriormente en una ambulancia hasta el Hospital Julio Méndez Barreneche en Santa Marta. En el centro médico fue habilitada una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos, con equipo médico especializado donde se le garantiza atención integral".

Publicidad

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, dijo que el viernes 13 de febrero, sobre las 5:00 de la tarde, recibieron una llamada por parte del consulado de Estados Unidos. "Por la situación de salud de un ciudadano norteamericano que se encontraba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde ese momento iniciamos una articulación con el Ejército Nacional, el hospital San Rafael, el hospital Julio Méndez, nuestro gabinete departamental, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el fin de hacerle rescate a este ciudadano", relató la mandataria en unas declaraciones.

En la noche del viernes, la gobernadora aseguró que, en articulación con el ministro de Salud, ya habían logrado establecer la ruta para el rescate, extracción y atención médica del ciudadano extranjero. "Di instrucciones a nuestra Secretaría de Salud para activar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, garantizando todos los requerimientos técnicos y logísticos necesarios. Gracias a este trabajo articulado, la Fuerza Aérea Colombiana dispondrá el helicóptero que saldrá desde Bogotá hacia la comunidad indígena Jekichen (Yechiuin) y posteriormente trasladará al paciente hasta Santa Marta".

Publicidad

La mandataria dijo que el resultado se dio en tiempo récord. "Fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Magdalena. Cuando se trata de salvar vidas, actuamos sin demora, con responsabilidad y compromiso", se lee en una publicación en la cuenta de la red social X de la gobernadora.

Guerra activó el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y coordinó desde el Puesto de Mando Unificado la logística sanitaria y operativa para asegurar una respuesta oportuna. Durante la operación de rescate, las autoridades del departamento estuvieron en contacto directo con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la embajada de los EE. UU, el Ejército Nacional y la familia del estadounidense para informar el minuto a minuto del rescate.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta

Magdalena

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad