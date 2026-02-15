Efectúan mapeo satelital de la grave inundación en Córdoba para la gestión de la emergencia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha empleado herramientas de mapeo satelital para la gestión de la emergencia en el departamento de Córdoba, uno de los más afectados por las fuertes lluvias e inundaciones de las últimas semanas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"La UNGRD gestionó la activación de los sistemas de mapeo satelital: International Charter Space and Major Disasters y Copernicus Emergency Management Service (CEMS). Con estas plataformas, es posible delimitar con alta precisión la mancha de inundación en las zonas afectadas", se lee en un comunicado de la entidad de gestión de desastres, que además aseguró que con corte al 9 de febrero, se evidenció una afectación total de 236.442 hectáreas en la región Caribe por las inundaciones.



¿Para qué funcionan los mapeos satelitales en la gestión de emergencias por inundaciones?

La entidad "activó dos servicios internacionales de observación de la Tierra, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y apoyar la atención de la emergencia en el Caribe. Se trata de herramientas de última tecnología que permiten contar con información técnica, precisa y oportuna sobre la magnitud de las inundaciones", según aseguraron. El departamento de Córdoba es el más afectado por las inundaciones con un aproximado de 113.641 hectáreas, cerca del 50% de toda la afectación de la región.



El pasado 7 de febrero se activó el mecanismo International Charter: Space and Major Disasters, que ha entregado "152 productos satelitales, entre imágenes ópticas y de radar, con resoluciones que oscilan entre 50 centímetros y 100 metros". También se activó el servicio de mapeo de emergencias conocido como Copernicus. Este último está "orientado a respaldar la evaluación de daños y fortalecer la respuesta en territorio".



Lea: ¿Tercer frente frío afectará a Colombia? Ideam aclara qué fenómenos inciden en el aumento de lluvias

Publicidad

Los mapas aportan información clave para las labores operativas y técnicas de la UNGRD y otras entidades. "La consolidación de esta información ha sido liderada por la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, con el propósito de aportar a la caracterización de escenarios y brindar soporte técnico para la toma de decisiones. La activación de estos sistemas de mapeo satelital representa un avance significativo en la gestión de la emergencia", indicó la entidad de gestión de desastres.

Los mapas proporcionan evidencia técnica que optimiza la coordinación interinstitucional y mejora la planificación para responder ante las emergencias. "La información generada permite identificar con mayor exactitud las áreas afectadas, estimar impactos y orientar de manera más eficiente la atención a las comunidades (...) La articulación con mecanismos internacionales de observación de la Tierra evidencia la importancia de la cooperación técnica y el uso de herramientas innovadoras para enfrentar fenómenos de gran magnitud, consolidando una respuesta más efectiva, coordinada y sustentada en datos verificables".

Publicidad

Por su parte, la empresa URRÁ S.A. E.S.P. dio a conocer que el caudal al embalse ha disminuido, al igual que las descargas al río Sinú, con respecto a los valores máximos presentados al final de la noche del sábado 14 de febrero y las primeras horas de este domingo. Sin embargo, "las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal (...) Se solicita a la comunidad seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de esta emergencia".



Recomendaciones de la UNGRD ante inundaciones

Conoce

De acuerdo con la UNGRD, "las inundaciones son niveles de agua por encima de lo normal debido al desbordamiento de ríos por lluvias torrenciales o subida de las mareas por encima del nivel habitual (...) pueden ser súbitas o lentas y en zonas montañosas se pueden presentar crecientes torrenciales. Aunque las inundaciones se pueden activar por las lluvias, en muchos casos ocurren por prácticas humanas".



Reduce

Averigua si estás en zonas de ronda o protección ambiental de ríos.

No compres, alquiles o construyas en zonas propensas a inundaciones.

Realiza el mantenimiento periódico y limpieza de basuras de cauces, drenajes, canales y filtros.

Observa y vigila cambios en el nivel de los ríos y quebradas, y avisa a las autoridades en caso de represamientos o aumentos en los niveles.

No desvíes ni tapones cursos de agua.

Impide la desecación de ríos, quebradas, ciénagas, lagunas y humedales.

Reforesta las zonas de ronda y cabeceras de los cuerpos de agua.

Impide que se rompan diques, jarillones y muros de contención.

Prepárate

Define rutas y sitios seguros de evacuación en zonas altas.

Participa en los simulacros de evacuación por inundaciones.

Acata las indicaciones de evacuación de las autoridades.

Ten listo un kit de emergencias.

Regresa a tu vivienda cuando lo indiquen las autoridades.

Verifica el estado de tu vivienda y las instalaciones eléctricas, de gas y agua antes de regresar.

Inicia la limpieza y desinfección de tu vivienda.