Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Hombre en Medellín es señalado de secuestrar y torturar a su pareja: le exigía dinero a su suegra

Hombre en Medellín es señalado de secuestrar y torturar a su pareja: le exigía dinero a su suegra

En el barrio Manrique de Medellín, la Fiscalía señaló a un hombre de sucuestro extorsivo y tortura contra su pareja. El procesado la habría retenido durante días y exigido dinero a la madre de la víctima.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de feb, 2026
Hombre en Medellín es señalado de secuestrar y torturar a su pareja: le exigía dinero a su suegra
El procesado fue identificado como Johan Stiven Marino Mosquera.
Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en un reciente comunicado que gracias a la labor investigativa se logró la judicialización de un hombre por los delitos de secuestro y tortura. El procesado es señalado de retener contra su voluntad a su pareja de 25 años y exigirle dinero a su suegra para liberarla.

"Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, quien además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso", se lee en el comunicado. El señalado fue identificado por las autoridades como Johan Stiven Marino Mosquera.

¿Qué se sabe del caso?

La Fiscalía entregó detalles de la información recabada en la investigación. "Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades. Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad", explicaron.

Durante la audiencia, la fiscal dio detalles de lo que se conoce hasta el momento: "El señor Johan Stiven Marino Mosquera, obrando con conciencia y voluntad, infringió dolores y sufrimientos físicos, así también sufrimientos psíquicos a la joven, con el fin de obtener de ella información sobre su vida íntima. Igualmente, le infringió dolores y sufrimientos con el fin de castigarla supuestamente por haber sostenido relaciones íntimas o sentimentales con otros hombres (...) Entre el 6 de febrero de 2026, desde las 1:00 horas de la madrugada, y el 8 de febrero de 2026, hasta las 16 horas y 14 minutos de la tarde aproximadamente, de manera libre, consciente y voluntaria, el señor Johan Stiven Marino Mosquera atentó contra la libertad individual y el patrimonio económico de la joven y su familia, reteniendo y ocultándola en contra de su voluntad en su lugar de residencia".

Lea: Caso Nancy Guthrie: hallan nueva muestra de ADN en propiedad de madre de periodista desaparecida

Marino Mosquera fue capturado en una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía. "En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo", mientras que una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó al capturado ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

El procesado habría exigido la suma de 2 millones de pesos al retener a su pareja y ocultarla, "mientras la amenazaba con atentar contra su vida y su integridad física si su familia no consignaba dicha suma de dinero. Exigencia que se realizó por la madre de la víctima y también de la amiga. De esta suma de dinero exigida, obtuvo entonces por parte de la señora madre de la víctima la suma de 500.000 pesos, suma de dinero que fue consignada; y así mismo, por parte de la amiga de la víctima, obtuvo también una consignación de 500.000 pesos", indicó la fiscal del caso.

Lea: Hombre señalado de abuso y feminicidio de mujeres en Ciudad Bolívar: hacía falsas ofertas laborales

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

  • Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co
  • Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co
  • Línea Nacional: 155
  • Policía Nacional: 123
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080
  • Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141
  • Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

